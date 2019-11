Paulina Rubio ¡Sin ropa! Goza de los lujos de la vida (FOTOS)

La cantante mexicana Paulina Rubio es una de las celebridades más populares en México y es que ha sabido abrirse paso en el extranjero, sobre todo en España, donde de hecho, donde hiso el papel de Coach en “La Voz” en dicho país, tratando de encontrar a los nuevos talentos del país europeo.

La Chica Dorada como se le conoce en muchos lugares, no deja de conquistar Instagram, dicha red social en la que se ha dado una oportunidad de acercarse más a su público, en dicha plataforma podemos disfrutar de las historias y fotografías de Paulina Rubio.

Pero ese no es el caso ahora, sino una de sus confesiones que están haciendo polémica y que han sorprendido a sus más fieles fans, quien han aplaudido tal revelación con la que se sinceró la bella Chica Dorada.

Con 46 años de edad la famosa intérprete de temas como “Ni una sola palabra” y “Me gustas tanto” ha compartido algunas experiencias de vida que ha pasado en los últimos años y las que se encuentra experimentando.

“Soy Paulina, una mujer que está viviendo su sueño, que es la música, muy afortunada, muy viva y con muchas ganas de más”, es lo que ha dicho la Chica Dorada en un principio, pues se considera en su mejor momento.

Hay que recordar que Paulina Rubio es actualmente madre de dos hijos, Andrea Nicolás, fruto de su relación con el español Nicolás Vallejo y Eros Bazua, el pequeño que procreó con el también cantante Gerardo Bazua,

Sobre su faceta como madre de dos hijos ha confesado que: “Los domingos por la noche, sobre todo si vengo de gira o de concierto, estoy cuidando a mis dos hombrecitos preciosos. A veces, como jefa de la tribu, tienes que pedir que todos bajen sus teléfonos y los guarden un par de horas. Forma parte del código de una sobremesa, de un código de etiqueta que se está perdiendo”.

Fue para la revista que concedió a El País de España, que la Chica Dorada también expresó su opinión frente a las críticas de sus detractores y halagos por parte de sus fans: “Me tiene muy al margen. No me importa si no me conoces. Lo que piense la gente de mí no me quita el sueño ni me importa mucho”.

Lo que más a sorprendido de toda la entrevista es una “supuesta” indiscreción que tuvo al confesar cuál sería su definición perfecta para representar el lujo: “Mi máximo lujo es estar desnuda en una playa. De incógnito total. Definitivamente, eso es el lujo”.