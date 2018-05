Paulina Rubio, ¡Estrena novio y es menor que ella!

Al parecer Paulina Rubio se encuentra muy feliz y disfrutando de su soltería, pues recientemente la cantante de 46 años anda muy entusiasmada con un nuevo galán, a quien conoció por amigos en común desde hace un tiempo, pero fue hasta ahora que Pau se está dando una nueva oportunidad en el amor a pocos meses de haber terminado su relación con Gerardo Bazúa.

Paulina Rubio estrena galán 16 años menor que ella, tras haber terminado su relación con Gerardo Bazúa.

De acuerdo a una entrevista brindada por un amigo cercano a Paulina Rubio, la cantante se encuentra muy decidida a comenzar desde cero y a ponerle fin de una buena vez y por todas a la relación con Gerardo Bazúa ya que acabo por entender que con él no tiene un futuro.

Según a amigos cercanos a Paulina la cantante lleva meses soltera, y decidió darse una oportunidad con un joven fotógrafo, mucho más guapo que él y 16 años más joven que ella, sin embargo, por él la chica dorada volvió a creer en el amor y anda fascinada con su nuevo galán.

"Se conocen desde hace más de un año; no me hagas caso, pero te puedo decir que este chavo estaba tras los huesitos de Paulina desde principios del año pasado, a partir de su segundo truene guapo y joven, ya con eso la lleva de ganar. Vive en Miami, igual que Pau, y se está dando esa oportunidad… Aunque Paulina no es tan abierta en temas del amor; es desconfiada, no insegura, pero no da su brazo a torcer tan fácilmente, por eso a mí me quedan algunas dudas cuando se deja ver con este chico. A ella la ves con un hombre cuando ya está segura de dar el siguiente paso, así que mi impresión es que quiere darle celos al papá de su hijo, pero no porque quiera volver con él. Descubrió que él se la pasa hablando mal de ella, y seguramente quiere demostrarle que no se la pasa llorando por esta ruptura".

Te presentamos a Juan Sebastián, el nuevo novio de la Pau: