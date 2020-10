Paulina Peña presume espectacular regalo que le dio EPN por su cumpleaños

Paulina Peña Pretelini celebró su cumpleaños número 25 llena de amor y el cariño de sus seres queridos, quienes no dudaron en llenarla de sorpresas, espectaculares arreglos florales y hasta de fiestas, como la que organizó la modelo Tania Ruíz, conocida por en el medio del espectáculo por ser la novia de Enrique Peña Nieto, su padre y ex-presidente de México.

La influencer de moda y belleza, como también se le conoce a Paulina Peña Pretelini, fue sorprendida con un enorme y espectacular regalo que Enrique Peña Nieto le envió para darle la la bienvenida a esta nueva etapa en su vida, mismos que presumió a través de sus historias de Instagram a sus más de 181 mil seguidores.

Hija de Peña Nieto presume el regalo que le mandó su papá: pic.twitter.com/s61JJ8U7kG — Come Chapulin (@ComeChapulin) October 5, 2020

Los videos nos dejan ver algunos de los regalos, mensajes de buenos deseos y espectaculares arreglos florales que recibió Paulina Peña Pretelini con motivo de su cumpleaños, pero el obsequio que se robó las miradas fue el que el político de 54 años de edad le obsequió con mucho cariño.

Enrique Peña Nieto sorprendió a su guapa hija con un enorme arreglo floral, el cual resaltaba de los demás arreglos por las decenas rosas y flores de distintos colores como blanco, lila y fresco follaje que lo componían.

Paulina Peña comparte emotivo mensaje por su cumpleaños

Paulina Peña Pretelini aprovechó la ocasión para publicar una fotografía en la que aparece a lado de un hermoso caballo, misma que acompañó con un mensaje donde agradece todas las emociones que ha vivido a lo largo de todo este tiempo junto a sus seres queridos.

Paulina Nieto celebró 25 años de vida rodeada del cariño de familiares y amigos.

“25 años llenos de tantas emociones… Me faltan las palabras y los segundos para agradecer lo que tengo en mi vida: mi familia, mis amigxs y todo lo bueno que me rodea. Un cumpleaños lleno de emociones y lo único que puedo hacer es agradecer; me siento muy pero muy bendecida”, escribió la hija del político mexicano en su cuenta de Instagram.

