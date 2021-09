Paulina Peña, hija de Peña Nieto, se compromete con Fernando Tena

Una de las familias que más ha protagonizado los titulares es la de Enrique Peña Nieto, y su hija Paulina Peña es considerada una de las personalidades más influyentes en los últimos años.

La joven utilizó sus redes sociales para dar a conocer que habrá boda, pues le propusieron matrimonio y sin dudarlo aceptó.

Ahora la hija de Enrique Peña Nieto, quién hace poco presumió su nuevo amor, ha dado el siguiente paso en su futuro.

El compromiso de Paulina Peña

Así fue el emotivo momento

A través de sus redes sociales oficiales dio a conocer la noticia con una emotiva imagen en la que acepta a su novio como prometido.

En un carrete de imágenes vemos como ambos se encuentran en la ciudad de Nueva York, mientras que Tena se arrodilla frente a la hija del expresidente, mostrándole la sortija, y la famosa llorando le dio el sí.

“Sí un millón de veces y para siempre. Te amo”, publicó.

La relación de la hija de Peña Nieto

Llevan 6 años de noviazgo

La hija del ex presidente y el hijo del ex futbolista Luis Fernando Tena llevan una relación de poco más de 6 años. Es por ello que no dudaron ni un momento en planear su vida a futuro.

De hecho en una sección de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Enrique Peña Nieto quién hace poco sufrió la muerte de un ser querido, contestó que desea formar una familia y que incluso quiere tener cuatro hijos.

“Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión. Y bueno, yo quiero cuatro (hijos), pero Fer dice que con tres son suficientes”

Por lo pronto en La Verdad Noticias tendremos que esperar algún tiempo para que la influencer Paula Peña, nos presuma todos los detalles de su boda de ensueño

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.