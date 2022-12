Paulina Mercado explota contra Lisset en vivo, arma escena de celos

Recuerda, que el pasado 6 de diciembre te contamos que la guapa Pauila Mercado y el actor Juan Soler, habían comenzado un romance, tras darse a conocer algunas fotografías en donde se les pudo ver muy cercanos y acaramelados, situación que luego fue confirmada por ambos comunicadores, ante las cámaras de Sale el Sol.

Y es que esto se dio luego de que el actor, hiciera formal su divorcio de Maky y terminara su relación a distancia con la novia que tenía en Argentina, quien a su vez era un viejo amor, pues ya había salido con ella antes de casarse con Maky.

Pero a unos días de darse la romántica noticia, la pareja sorprendió al tener una especie de escena de celos en plena transmisión en vivo, de acuerdo con internautas, la reacción de Paulina fue muy notoria.

Escena de celos

Todo comenzó cuando en medio de una dinámica que estaba dirigiendo Ana María Alvarado, en la que los actores que integran el matutino, debían contestar “si” o “no” a una pregunta y contar la anécdota o el porqué de su respuesta.

Pero resulta que durante la dinámica, Lisset se mantuvo muy cerca del actor, por lo que lo tomó del brazo y avanzaban juntos para cualquier lado, dependiendo de la respuesta que tuvieran.

Tras varios minutos de permanecer juntos, Soler hizo evidente la situación con Lisset, tras ser cuestionados sé en algún momento les han sido infiel, a lo que el actor respondió “no (he cachado a nadie) lo que pasa es que no me suelta (Lisset)”, lo que desató las risas entre los conductores.

Paulina vs Lisset

Paulina Mercado tiene bien checado a su novio

Pero esto le gustó para nada a Paulina, pues señaló que “lo tiene muy agarradito”, pero en ese momento Lisset le trató de explicar a Paulina por qué tenía a su novio tomado del brazo, “oye twin, (Juan) es mi contención mi muñequito el día de hoy”.

Las cosas subieron de tono, cuando Paulina respondió “¡por favor!” Y Juan por su parte contestó, “yo aquí me quedé”, mientras que Lisset comentó, “no, ya me dieron permiso”

Rápidamente, los comentarios comenzaron a fluir en internet, haciendo una comparación entre ambas conductoras, al mismo tiempo en que destaparon que cuando se dio a conocer la fantástica noticia, Lisset lucía furiosa, pues en otras ocasiones esta intentó ganarse el corazón del actor.

