¿Paulina Goto y Horacio Pancheri terminaron?

Paulina Goto sigue estando en la mira de la opinión pública, y es que luego de incidente que se dice tuvo con Elizabeth Álvarez durante las grabaciones de la telenovela “El vuelo de la Victoria”, ahora una publicación afirma que su romance con Horacio Pancheri ha finalizado. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México De acuerdo al medio, la ahora ex pareja no pudo sobrellevar la fuerte crisis por la que atravesaron, señalando que los celos del argentino fueron fundamentales para terminar su relación, misma que la mexicana se cansó de salvar en constantes ocasiones. Aunado a esto, se comenta que la dedicación de Goto a su vida profesional y el éxito que ha logrado es otro de los factores que Pancheri no soportó, a pesar de que su amor surgiera después de su trabajo en la telenovela “Un Camino Hacia El Destino”. Por el momento Horacio sigue cosechando buenas críticas tras su participación en la telenovela “En Tierras Salvajes”, mientras que Paulina se encuentra concentrada en la recta final de la grabación del melodrama que protagoniza junto a Mane de la Parra y Andrés Palacios, sin que hayan dado su versión al respecto.

