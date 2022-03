¿Paulina Goto salía con Pedro Damián a sus 18 años?

Se negó nuevamente a hablar del tema

La polémica declaración que dio el pasado 8 de marzo la cantante Sasha Sokol sobre el presunto abuso que sufrió cuaándo era apenas una niña de 14 años en manos del productor Luis de Llano a destapado la "cloaca" en el medio del espectáculo sobre las relaciones o posibles abusos que han sufrido otras artistas.

Tal es el caso de la querida actriz Paulina Goto quién fue aborada por la prensa en un evento de una reconocida revista de circulación nacional, ahí habló de sus proyectos a futuro pero también fue cuestionada por un tema algo delicado: la presunta relación que sostuvo con Pedro Damián.

Además, como te informamos aquí en La Verdad Noticias aprovechó para expresar públicamente su apoyo a Sasha por el complejo momento que está viviendo luego de las declaraciones que realizó.

¿Tuvo una relación con Pedro Damián?

Después de hablar del caso de Sasha, la prensa relacionó el hecho de los rumores que han perseguido a la actriz sobre sí sostuvo una relación amorosa con apenas 18 años de edad con el productor de televisión Pedro Damián quién en aquel entonces ya tenía 59 años.

Sin embargo, lejos de hablar de ese tema, reiteró que no diría nada. "Mira, yo no voy a hablar de eso como lo dije y lo salí aclarar hace muchísimas veces y muchísimo tiempo no voy a hablar de eso, dijo Paulina Goto, quien nunca señaló si era menor de edad cuando supuestamente salía con Pedro Damian, con quien trabajó en telenovelas como Miss XV.

Y es que era de esperarse que luego de que se supiera el caso de Sasha tanto los reporteros del medio del espectáculo como los usuarios de redes sociales han recordado situación un tanto "extrañas".

A pesar de la negación de la actriz a declarar al respecto, las usuarios de redes de inmediato reaccionaron a las declaraciones de Paulina de quien se dice habría terminado también su romance con el argentino Horacio Pancheri cuando se enteró de que la actriz mexicana al parecer si tuvo una relación con el productor de importantes proyectos en Televisa.

"Recuerden que muchas mujeres, aunque no les guste aceptarlo, lo hacen para tener una mejor posición, pues involucrarse con hombres de poder les dará eso", se puede leer en algunos de los comentarios sobre el tema.

Otras publicaciones inclusive aseguran que Dulce María, Clara de la Secu, Eiza González, entre otras deberían denunciar a Pedro Damián debido a que según el tuit habrían sido sus víctimas.

¿Quién es Pedro Damián?

Pedro Muñoz Romero o mejor conocido como Pedro Damián, es un productor, director, actor, escritor, guionista y compositor mexicano.

Dentro de sus producciones más sobresalientes en televisión se encuentra "Clase 406", "Rebelde", "Cachún Cachún- Ra Ra" y en el cine la icónica "Amarte Duele", "Deseo" y "Showtime".

Durante la mayoría de su carrera, Pedro ha trabajado con Televisa, inclusive en algún momento se llegó a correr el rumor que habría sido "despedido" y que demandaría a la televisora, lo cual fue totalmente falso.

