Paulina Goto rompe el silencio, confesó el motivo de la ruptura con Pancheri

Desde que se empezó a notar las redes sociales de la cantante mexicana Paulina Goto de 27 años y el modelo y actor argentino Horacio Pancheri, habían mencionado que ambos decidieron poner fin a su relación sentimental.

El distanciamiento de ambos famosos se hizo notar en las redes sociales, durante el cumpleaños de Paulina Goto el gran ausente del festejo fue Horacio Pancheri, él solo le había dedicado un mensaje de felicitación muy corto a la actriz en Instagram.

Tras la publicación empezaron a especular que ambos decidieron terminar su noviazgo, aunque ninguno de los dos había mencionado algo al respecto.

Tras varios meses de las especulaciones, Paulina Goto confesó los motivos del truene entre él y Horacio Pancheri. Todo fue durante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’ cuando a la actriz se le cuestionó sobre el distanciamiento entre ella y el actor argentino.

Paulina Goto confesó que fueron las redes sociales que causaron el alejamiento de ambos famosos.

“Como lo dije antes nosotros abrimos la puerta que así se hiciera, nosotros lo hicimos público, asumimos esa responsabilidad, a que se comentara para bien y para mal y la verdad recibimos cosas muy bonitas, estamos muy agradecidos con toda la gente, con el interés también de ustedes la prensa. Pues por apoyarnos en nuestras carreras como pareja, como no pareja, lo que sea lo que venga". Comentó Paulina Goto.

Inmediatamente se le cuestionó si aún mantiene una relación de amistad con Horacio Pancheri, a lo que ella mencionó:

"Justamente es lo que les decía que yo ya tomamos está decisión de no hablar de esto, creo que se vale nos dimos cuenta que es algo que no nos hace bien y si estamos o no estamos, es algo que nos guardaremos para nosotros". Dijo Paulina Goto.