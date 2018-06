Paulina García desmiente las acusaciones y niega ser amante de “Zague”

Paulina García desmiente ser la amante de "Zague".

Tas ser señalada como la tercera en discordia en la relación de Luis Roberto Alves "Zague" y Paola Rojas, la joven conductora Paulina García a manifestado su postura tras el vídeo sexual que supuestamente le fue enviado por “Zague” mediante un comunicado enviado por BOBO , empresa que la representa.

En este, se desmintieron los señalamientos hechos para la conducción, asegurando que se trata de imputaciones difamatorias.

"A raíz de la nota que se convirtió en mañana en la revista TVNotas , los comentarios de las conductas de las imputaciones difamatorias que se han realizado en contra de la conductora Paulina García ", inicia el mensaje.

Posteriormente, expresa: "Dicha publicación se ha visto afectada de manera importante por la reputación y la imagen de Paulina García y su reputación por su familia, por lo que llega hasta las últimas consecuencias".

Hasta el momento Paulina García no ha dado ninguna declaración no tiene ningún al respecto. Sin embargo, de acuerdo al comunicado "Agradece los mensajes de apoyo que ha recibido Paulina y quedamos a la disposición de los medios, además de al más al respecto; ya que la conductora por el momento no emitirá ninguna declaración ".