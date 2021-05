Paul Walker, películas en las que actuó además de Rápidos y Furiosos

Paul Walker estaba en el apogeo de su carrera cuando falleció trágicamente en un accidente automovilístico en noviembre de 2013. Si bien el actor es reconocido por su papel en la franquicia “Rápido y Furioso”, la filmografía de Walker es diversa, desde clásicos de películas para adolescentes hasta comedias, pasando por cintas de suspenso y acción.

Paul William Walker IV fue un actor estadounidense, conocido por interpretar a Biran O’Conner en las películas de The Fast and The Furious (Rápido y Furioso, en su versión al español), 2 Fast 2 Furious (2003), Fast & Furious (2009) Fast Five (2011), Fast & Furious 6 y Furious 7, además de su actuación en la película infantil Eight Below.

En el 2001, Walker alcanzó la fama cuando interpretó por primera vez al oficial Brian O'Conner en la película de acción Rápido y Furioso, luego de que Brian entrará encubierto a las carreras para lograr atrapar a Dominic Toretto (Vin Diesel), de quien termina haciéndose amigo. La Verdad Noticias, en honor a la memoria de Paul Walker, ha recopilado algunas de las películas más clásicas del actor:

Ella es así (1999)

Películas en las que actuó el actor además de Rápidos y Furiosos

La película Ella es así es un clásico de la época dorada de finales de los 90s de las películas para adolescentes. Y todo inició con una apuesta del personaje de Paul Walker, Dean Sampson: seis semanas para convertir en la reina de baile a la chica más perdida en la escuela.

Varsity Blues (1999)

¿Qué se puede decir sobre el filme? Paul tiene ese look para adolescentes. En el clásico de fútbol americano de la escuela secundaria “Varsity Blues”, interpreta al mariscal de campo estrella que termina lesionado, esta es una de las producciónes favoritas de los fans que lo recuerdan tras su muerte.

Joy Ride (2001)

Antes de competir en carreras de automóviles en Rápido y Furioso, el joven actor huía de los camioneros en Joy Ride, un thriller de venganza impulsado por una broma que salió mal.

Rápido y Furioso (2001)

Esta es la película que catapultó a Paul Walker a un nivel de fama con el que la mayoría de los actores solo pueden soñar. Si hay algo que se puede aprender de esta franquicia que todavía se está fortaleciendo hoy, es que a la gente le gustan los autos rápidos.

El papel de Walker en la primera entrega de Rápido y Furioso como Brian O'Conner, un recién llegado a las carreras callejeras que está bajo las alas de Dominic (Vin Diesel), es una base esencial del éxito de la serie.

Azul Extremo (2004)

Se podría decir que, Azul Extremo, “Into the Blue”, una película sobre un grupo de amigos que escapan de traficantes de drogas después de encontrar un alijo de cocaína en un avión estrellado, tiene una trama. Pero no nos engañemos como si un gran atractivo de a película no fuera ver a Paul Walker, Jessica Alba y sus otros hermosos amigos haciendo trucos de motos de agua y nadando en un paraíso tropical submarino.

Noel (2004)

En Noel, película navideña llena de estrellas, Walker interpreta a Mike Riley, prometido de Nina, interpretado por Penélope Cruz. Esta escena es una prueba de que nadie puede resistirse a los encantadores ojos de Paul, ni siquiera Arite, interpretado por Alan Arkin.

El proyecto Lázaro (2008)

El Proyecto Lázaro es la vertiginosa historia de Ben (interpretado por Paul Walker), un hombre que vuelve a la vida delictiva después de perder su trabajo y decide reunirse con su esposa e hija.

Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Como el actor Paul Walker murió trágicamente durante el rodaje de esta película, "Furious 7" fue, lamentablemente, la última película de la serie que lo presentó en la pantalla grande que contó con su participación.

