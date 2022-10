Paul Stanley y José Eduardo Derbez pelean por quien tuvo al peor papá

Los comediantes Paul Stanley y José Eduardo Derbez han tenido una infancia peculiar debido a que crecieron con un papá famoso. En el caso de Paul fue el fallecido Paco Stanley y en el caso de José Eduardo es Eugenio Derbez.

Lo que sorprendió a todos, es que al hablar de tener un papá famoso en el programa nocturno de Unicable “Miembros al Aire”, los dos pelearon por decidir quién es el que sufrió más por ello.

Todo comenzó cuando en el programa se tocó el tema de la separación de la pareja y lo que pasa con los hijos. Esto provocó que Paul Stanley le lanzará una fuerte indirecta a José Eduardo Derbez: “La herencia es difícil cuando tu papá quiere más a tus hermanos”.

Así respondió José Eduardo Derbez a la indirecta de Paul Stanley

Después de esta fuerte indirecta que lanzó Paul Stanley a José Eduardo Derbez y él le respondió: “O a los que sí aceptaron en vida”. Sin embargo, a pesar de las pesadas indirectas, la cosa pasó a las bromas como puedes ver en el vídeo.

Pues no es ningún secreto que los dos comediantes tuvieron paternidades que no fueron las mejores y los afectaron mucho en su niñez. En el caso de José Eduardo vivió momentos muy difíciles por la separación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Asimismo, al quedarse con su mamá no pudo pasar suficiente tiempo

Mientras que Paul Stanley fue resultado de un amorío de su padre Paco Stanley con su mamá, Mónica Durruti, mientras que estaba casado y tenía otra familia por lo que no siempre pudo pasar tiempo con su fallecido papá.

¿Cuántos años tiene José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez edad:

El famoso José Eduardo Derbez tiene 30 años y nació el 14 de abril de 1992, mientras que Paul Stanley tiene 37 años y nació el 20 de septiembre de 1985.

