Paul Stanley se inyecta testosterona en el programa “Hoy”

Durante la emisión de este martes en el programa matutino “Hoy”, Paul Stanley, se sometió a un importante tratamiento de testosterona, procedimiento que al parecer hizo sufrir mucho al conductor.

De acuerdo con información de TVNotas, la especialista inyectó al conductor, un ‘chip o pellet de testosterona’, los cuales son aproximadamente del tamaño de un grano de arroz y son implantados en el área de la cadera o en los glúteos,

Primero la especialista colocó anestesia local, para después proceder a la colocación de los chips, pero el hijo de Paco Stanley no dejaba de moverse, ya que al parecer estaba muy nervioso, y fue hasta que llegó su compañero Raúl Araiza a tranquilizarlo que la doctora pudo seguir.

Paul Stanley sintió mucho dolor

“Póngame más anestesia porque todavía siento, todavía siento doctora, no, aún, no, ya la vi que ya sacó la navajita, todavía siento, sí me duele”, insistía Paul Stanley, por lo que tuvieron que poner más anestesia.

“No te muevas, porque así no se puede, no te muevas porque te va a lastimar, ya te va a anestesiar, no te muevas, es enserio que no te muevas”, le decía Raúl Araiza, mientras Arath de la Torre explicaba el procedimiento.

“La testosterona mejora la masa muscular, la energía, sirve para prevenir el envejecimiento, aumenta el apetito sexual, mejora tu piel, esto se irá liberando en el transcurso de seis meses a su cuerpo, son medicamentos que se van absorbiendo”, compartió la doctora.

¿Quién es Paul Stanley?

Paul Stanley

Hijo del fallecido conductor mexicano Paco Stanley. Desde pequeño le encantaba la actuación, por lo que actuaba en diversas obras de teatro. Hizo su debut actoral en teatro con la obra "No puedo" al lado de figuras como Denisse Padilla, Lorena Enríquez y Claudia Cañedo.

Cabe mencionar que los conductores que acompañaban a Stanley quedaron en gran manera sorprendidos por el procedimiento: “¡Ay, no, no, yo nunca había visto esto en televisión!, no sabes todo lo que te acaban de meter”, dijo asombrado Arath de la Torre.

