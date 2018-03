Paul Stanley 'retacha' al programa Hoy

Paul será quien sustituya al hijo de Eugenio Derbez.

¡Bye, bye! José Eduardo Derbez sale de ‘Hoy’

A un día de quese despidiera del matutino Hoy, un viejo conductor se reincorpora. Se trata de, quien esta mañana apareció en el set del programa. Tras presentar un video del hijo de Paco Stanley -aparentemente desesperado por buscar trabajo-, el conductor hizo acto de presencia reuniéndose así a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Jorge Van Rankin .o pidieron y se les cumplió.se despidió de, programa en el que estuvo como conductor. “Con mucha tristeza me retiro de este programa. Tristeza y alegría porque me retiro a hacer lo que me encanta, que es hacer novelas”, dijo el hijo de Eugenio Derbez antes de soltar un par de malos chistes. “Gracias a Reynaldo, gracias por abrirme las puertas de este programa, gracias a camarógrafos, técnicos y todos los chicos de este foro”, agregó.