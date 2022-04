Paul Stanley regresa al programa Hoy tras ser hospitalizado

Después de ser hospitalizado de emergencia, el conductor Paul Stanley ha logrado recuperarse y regresó al programa Hoy con ese humor que lo caracteriza, revelando algunos detalles de lo que ocurrió.

Tal como informamos en La Verdad Noticias, Stanley sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía del hospital en Ciudad de México, donde fue ingresado y requirió oxígeno. Tras lo ocurrido sus seguidores se preocuparon por su salud y se preguntaban qué había pasado.

Fue al día siguiente que Paul se enlazó en vivo al programa matutino y reveló el motivo de su hospitalización, indicando que le detectaron salmonelosis.

"Me detectaron una variante de salmonelosis. Me detectaron que tengo las plaquetas bajas, se preocuparon los doctores y no me dejaron salir", expresó luego de ser hospitalizado de emergencia y aparecer con oxígeno.

El conductor regresó al programa Hoy

Pero tal parece que el conductor ya se encuentra mejor, pues la mañana de este viernes 22 de abril regresó al foro 16 de Televisa San Ángel y se reintegró a su trabajo, asegurando que logró superar su crisis de salud.

El conductor fue recibido con gran cariño por sus compañeros de trabajo que se preocuparon por él. Por su parte Stanley aseguró que estaba contento de regresar y que ya los extrañaba a ellos y a su trabajo, pues al parecer no le agradó estar tanto tiempo recostado en el hospital.

De acuerdo a El Heraldo, fue tras su regreso de vacaciones que Paul fue detectado con Salmonella, por lo que fue ingresado de emergencia a un hospital para su tratamiento, afortunadamente el conductor se ha recuperado.

¿Cuántos años tiene Paul Stanley?

El conductor se comprometió a principios de este 2022

El conductor mexicano Paul Stanley, quien actualmente trabaja en el programa Hoy nació el 20 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

