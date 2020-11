Paul Stanley no contuvo el llanto en el homenaje a Magda Rodríguez

Este lunes 2 de noviembre la emisión del Programa Hoy se ha posicionado como una de las más vistas, pero también como una de las más lamentables, pues todo el programa fue dedicado a la memoria de Magda Rodriguez, quien falleció el pasado 1 de noviembre, sola en su domicilio.

Uno de los conductores que físicamente no pudo acudir al programa fue Paul Stanley, quien al ser enlazado durante la transmisión no pudo contener las lágrimas y se quebró en llanto, sobre todo por no poder estar ahí para abrazarlos y contenerlos.

El hijo de Paco Stanley recordó durante sus minutos de transmisión, los momentos en los que más se divirtió junto a su jefa Magda Rodríguez, pues aseguró que llegar todos los días al estudio y escucharla decirle “Poooooli” era lo que le alegraba las mañanas.

“Les mando muchos besos a todos a mis andys muy triste una impotencia muy grande al no poder estar con ustedes y vamos extrañar mucho a Magda. Es muy difícil esto que estamos pasando y somos una familia y ya tenemos un ángel que nos está cuidado”.

Así fue la despedida de Paul Stanley

Sin duda, este conductor fue uno de los que se mostró más sensibles ante el fallecimiento de la productora del programa Hoy, quien murió debido a Shock Hipovolémico, y sangrado digestivo.

Sin duda la muerte de esta famosa seguirá dando de que hablar durante los próximos días, pues aún no se sabe exactamente que vaya a pasar con el matutino de televisa, ni quién será la persona que ocupe su lugar.

