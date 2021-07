Paul Stanley hace llorar a un niño en el arranque de ‘Los chiquillos de Hoy’

'Los chiquillos de Hoy', el nuevo bloque de concursos del programa matutino de Televisa, inició con un pequeño tropiezo que involucró al conductor Paul Stanley, quien involuntariamente hizo llorar a un concursante de cinco años.

El reality, creado por la productora Andrea Rodríguez, busca dar competencia durante las mañanas del verano a ‘Quiero cantar’ de Venga la Alegría. El concurso dará la oportunidad a su ganador de hacerse un lugar en el mundo del entretenimiento

Cuenta con Andrea Legarreta, Carlos Espejel y Mariana O como jueces, mientras que los ‘padrinos’ o mentores de los pequeños serán Mariana Echeverría, Andrea Escalona, Lambda García y Paul Stanley.

Niño llora y rechaza a Paul Stanley

Julio no quería formar parte del equipo de Paul Stanley y se echó a llorar en pleno programa.

Durante las primeras dos semanas del reality, los ‘padrinos’ elegirán a sus ‘ahijados’ en los castings (entregándoles dulces), para que durante tres semanas los guíen en su entrenamiento como coaches de canto o de baile.

Uno de los concursantes, un pequeño bailarín llamado Julio Jair, de 5 años, rompió el llanto al enterarse de que Paul Stanley sería su padrino, haciendo trizas el corazón del famoso conductor y actor.

Jair reveló que no quería estar en el equipo de Paul, pero lamentablemente la decisión ya no estaba en sus manos. No sabemos si su padrino simplemente no le cae bien, o si quería estar con alguna de las madrinas, pero por lo pronto volveremos a verlo en las rondas eliminatorias.

¿Cómo funcionará ‘Los chiquillos de Hoy’?

El reality promete grandes momentos.

Habrá cinco niños por cada equipo, y a partir de la tercera semana el público podrá votar a través del sitio web oficial del reality para decidir quiénes permanecen en el programa.

El concursante que gane la primera temporada de ‘Los chiquillos de Hoy’ aparecerá en la telenovela ‘El alma cambia de piel', una producción de Nicandro Díaz. Julio Jair, el ahijado de Paul Stanley, es uno de los pequeños con mejor perfil para ganar el concurso. La Verdad Noticias

