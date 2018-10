Paul Stanley habla pestes de la productora de hoy y todos se le van a la yugular ( VIDEO)

Hoy, es uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, pues su contenido en combinación con los excéntricos conductores, dan como resultado la fórmula perfecta para el éxito del programa.

Pero no todo es agradable pues los conductores frecuentemente se encuentran envueltos en polémica, siendo Andrea Legarreta la última, cuando fue acusada de odiar “los baños de pueblo”

El famoso Paul Stanley habló de más durante una de las transmisiones del programa cuando deliberadamente dijo “Que la producción se va en diciembre” alegando que Magda Rodríguez sería despedida.

“¿Que Paul Stanley dijo eso? No creo. Mira te voy a decir algo, en un momento dado los productores de Hoy cambian, yo no tengo un tiempo en específico, tengo varios proyectos con Televisa y tengo un contrato con ellos, y evidentemente algún día me iré de Hoy”.