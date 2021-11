Paul Rudd y Billie Eilish serán los próximos invitados a Saturday Night Live

Paul Rudd y Billie Eilish fueron nombrados como los próximos presentadores del popular programa de sketches estadounidense “Saturday Night Live”.

Elish, de 19 años, participará como presentadora e invitada musical en el episodio del 11 de diciembre y será la primera vez que actúe como conductora en el programa, pese a que debutó en 2019.

Ese año, Eilish hizo su debut en SNL meses después de lanzar su álbum ganador de un Grammy, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Allí interpretó "Bad Guy" en una sala giratoria que la vio desafiar la gravedad mientras caminaba por las paredes y techos de Studio 8H.

Mientras que Paul Rudd, recientemente nombrado el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People, conducirá el programa del 18 de diciembre y estará acompañado por el artista de electro-pop Charlie XCX, quien subirá al escenario para interpretar sus últimos éxitos.

Paul Rudd en Cazafantasmas

Paul Rudd protagonizará una nueva versión de Los Cazafantasmas.

Mientras le robaba la corona como el hombre más sexy a Michael B. Jordan (el ganador del año pasado), Paul Rudd también estrenaba en cines el reboot de Los Cazafantasmas: El legado, que presentó un apocalipsis interdimensional en su primer tráiler.

Al recibir el nombramiento de la revista People, Rudd dijo en una entrevista que no esperaba estar allí y aseguró que hay otras personas que debieron haber sido elegidas.

“Esto no es falsa humildad. Hay tanta gente que debería tener esto antes que yo”, dijo el actor de Ant-Man.

Billie Eilish en Plaza Sésamo

Biliie Eilish.

La cantante californiana sigue cosechando éxitos. Recientemente participó en un especial de Plaza Sésamo con una versión de “Happier Than Ever”, en compañía de “El Conde Contar”.

Un poco antes, Eilish tuvo una participación en el concierto de Nightmare Before Christmas de Danny Elfman interpretando “Sally's Song”. La Verdad Noticias.

