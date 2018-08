Paul Rudd protagonizará Living With Yourself de Netflix

El actor Paul Rudd conocido por interpretar al superhéroe de Marvel, Ant-Man, dará vida a un hombre desesperado por ser mejor persona en la próxima serie comedia de la plataforma de 'streaming, Netflix.

La serie se titula Living With Yourself y fue escrita por Timothy Greenberg (The Daily Show) junto con Jon Stewart que será el 'showrunner' y productor ejecutivo. Su primera temporada estará formada por ocho episodios, sin embargo, aún no está prevista su fecha de estreno.

Cabe destacar que esta no sería la primera serie de Netflix del actor, pues Paul ya está familiarizado con la plataforma tras retomar el papel de Andy en la serie de televisión Wet Hot American Summer.

Rudd se ha unido a la producción ejecutiva de la serie, cuyo proyecto piloto fracasó inicialmente y Netflix lo rescató el pasado febrero.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor tendrá dos papeles protagonistas, en la serie dará vida a un hombre que lucha con su vida y que se somete a un novedoso y extraño tratamiento para ser mejor persona.

Sin embargo, el resultado final no será el esperado. Será entonces cuando se de cuenta de que ha sido reemplazado por una nueva y mejorada versión. Ahora su peor enemigo es él mismo.