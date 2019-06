Paul Rudd habla sobre si habrá o no una nueva entrega de Ant-man ¡Descubrelo!

Universo Marvel sigue adelante con las próximas entregas, luego de haber lanzado "Avengers: Endgame" y una de ellas es Spider-Man: Far From Home, cinta que será la responsable de de darle fin a la fase 3 de la franquicia.

Sin embargo, la ambición de Marvel Studios no ha cesado, pues esta sigue trabajando en nuevos proyectos para consentir a sus millones de fanáticos y de los cuales aún se desconocen los detalles.

Y es que recientemente se nos ha informado que la 'Fase 4' ya está preparando sus nuevas entregas: Black Widow, The Eternals,Doctor Strange 2. Y, aunque todavía no está nada confirmado y parece que no será hasta la D23 cuando Disney anuncie sus nuevas películas.

Aún no se confirma nada sobre la tercera parte de Ant-man

Así como Marvel ha anunciado su próximo proyecto, también ha hecho sus declaraciones con respecto a los demás súper héroes, tal como lo es Ant-Man 3, pues Marvel Studios nunca ha confirmado que vaya a hacerse una tercera entrega sobre este personaje.

Aunque los fanáticos aún tienen la esperanza de continuar la historia de Scott Lang (Paul Rudd) y Hope van Dyne (Evangeline Lilly). No obstante, por las palabras de su actor protagonista, el panorama no es muy alentador.

“No lo sé. Tienes que llamar al jefazo y empezar una campaña para que eso ocurra”, reconoce Paul Rudd.

Si bien es cierto, Marvel no ha desechado de plano esta situación, pero por lo menos por el momento esto no está en sus próximos planes.