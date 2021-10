Según Paul McCartney, todo lo que necesitamos es amor, no autógrafos. El ex Beatle de 79 años reveló en una nueva entrevista con "Reader's Digest" que ya no le gusta tomarse selfies o firmar autógrafos para los fanáticos porque lo encuentra bastante "extraño".

“Aquí”, dijo. “¿Puedo escribir su nombre en la parte de atrás de este recibo, por favor? Ambos sabemos quién soy". Si bien el rockero británico está feliz de hablar con los fanáticos, no entiende por qué la gente necesita su firma.

“Lo que usualmente tienes es una foto retorcida con un fondo pobre y yo luciendo un poco miserable”, continuó. "Charlemos, intercambiemos historias", dijo Paul McCartney respecto a su más reciente decisión sobre los autógrafos a los fans.

Paul McCartney se suma a Ringo Starr contra los autógrafos

Paul McCartney ya no quiere firmar autógrafos a los fanáticos: "Es extraño".

Los sentimientos de Paul McCartney se hicieron eco de su compañero de banda Ringo Starr, quien dijo en 2008 que dejaría de firmar autógrafos debido a su apretada agenda.

“Te lo advierto con paz y amor. Tengo mucho que hacer, así que no más autógrafos a fans”, dijo Starr, de 81 años, en ese momento. “Y no hay objetos que firmar. ¡Nada! De todos modos, paz y amor, paz y amor ".

Cuando Howard Stern le preguntó a Starr en 2018 sobre su decisión, el baterista explicó: “Ese fue un momento de enojo. En Nueva York, de hecho, estaba firmando un scratch plate que tienen las guitarras, y alguien dijo: '¿Lo has visto en Internet?' Hay una guitarra con tu firma en una placa ".

"Alguien había atornillado una en una guitarra y la estaba vendiendo por tres mil dólares", continuó. “Y yo dije, 'No'. Ahora solo firmo por caridad", sentenció el ex Beatle.

Nuevo documental de The Beatles en camino

Los días de Ringo Starr y Paul McCartney como parte de The Beatles serán inmortalizados en el próximo documental de Disney + "The Beatles: Get Back".

La miniserie de tres noches documentará cómo el grupo, compuesto por Starr, McCartney, John Lennon y George Harrison, saltó a la fama en la escena musical británica en la década de 1960 y su ruptura una década después.

Lleno de material de archivo restaurado y perdido hace mucho tiempo de los viejos tiempos de los Beatles y entrevistas antiguas de bandas, el primer episodio de la serie dirigida por Peter Jackson sale el 25 de noviembre. El director de "El Señor de los Anillos" recorrió más de 60 horas de metraje nunca antes visto y 150 horas de audio para el documental.

Las películas desenterradas fueron encontradas en "Let It Be" de Michael Lindsay-Hogg, un documental de televisión de 1970 que relata la tensión de The Beatles mientras escribían y ensayaban nuevas canciones para su último álbum y concierto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.