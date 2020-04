Paul McCartney y Mick Jagger en GUERRA por el título de Mejor Banda

Paul McCartney comenzó una guerra con Mick Jagger tras declarar a The Beatles como la mejor banda que ha existido, colocándolos por encima de The Rolling Stones e incluso llamándolos “imitadores”.

¿Beatles o Rolling Stones? Pelean por el título de Mejor Banda

De acuerdo a Sir Paul McCartney, The Rolling Stones imitaron en varias ocasiones a la banda de la que él formó parte, The Beatles, además detalló las razones por las que piensa que su agrupación es mejor.

“Empezamos a notar que cualquier cosa que nosotros hiciéramos, los Stones lo hacían poco tiempo después. Fuimos a los Estados Unidos y tuvimos un gran éxito. Y luego fueron ellos. Hicimos Sgt. Pepper y ellos hicieron su álbum psicodélico”.

Aunque Paul McCartney afirmó que “los Stones son un grupo fantástico”, The Beatles tiene más influencias musicales, e incluso el mismo Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, los llamó afortunados por tener el apoyo de cuatro cantantes mientras que ellos solo contaban con Mick Jagger.

La respuesta de Mick Jagger a Paul McCartney

Después de las declaraciones de Paul McCartney, quien dijo textualmente, “Los Beatles eran mejores”, el vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, respondió a las controversiales declaraciones del británico.

Aunque el propio Mick Jagger aseguró que no hay competencia y todos son amigos, el cantante recalcó que The Rolling Stones continúa vigente hasta ahora, mientras que The Beatles no puede decir lo mismo.

“Comenzamos a hacer conciertos en estadios en los años 70 y los sigue haciendo ahora. Esa es la gran diferencia real entre estas dos bandas. Afortunadamente, una banda sigue tocando en estadios y la otra ya no existe”.

De acuerdo a Mick Jagger, la separación de The Beatles los dejó fuera de la competencia e impidió que formarán parte del verdadero negocio de las giras internacionales sin lograr pasar del “primer round” aunque “tiraron buenos ganchos”.