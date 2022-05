Paul McCartney regresa al escenario en "dueto virtual" con John Lennon.

Paul McCartney sacó a John Lennon de la tumba con un poco de ayuda de su amigo, el director Peter Jackson. La leyenda del rock de 79 años subió al escenario en el Spokane Arena para el primer espectáculo de su gira "Get Back" el jueves por la noche. Y un invitado muy especial se unió a él para un dueto en la canción "I've Got A Feeling".

Imágenes de Lennon, quien murió en 1980 a la edad de 40 años, del documental de Disney+ de Jackson " The Beatles: Get Back " se presentaron en una pantalla grande mientras el rockero británico cantaba. Los dos cantaron juntos para dar inicio a la nueva gira.

“Entonces, Peter Jackson, el director de la película 'Get Back', me envió un mensaje de texto un día. Y él dice: 'Podemos extraer la voz de John'. Él puede cantar contigo en vivo'”, dijo McCartney a la multitud que rugía después de que terminó la canción.

Otros éxitos icónicos que cantó incluyeron: "Getting Better", "You Never Give Me Your Money" y "She Came in Through the Bathroom Window".

Primer concierto de Paul McCartney en dos años

El concierto fue el primero del líder de The Beatles desde que comenzó la pandemia de coronavirus hace dos años. “Dijeron: 'Regresen', y regresamos. Y se siente genial”, dijo también. “Tendrás que darme un momento para mí solo para dejarme asimilar esto”.

La gira está programada para durar hasta junio y luego se lo verá en ciudades como Seattle y Oakland, California, en los próximos días. La Verdad Noticias te deja la lista completa de las fechas de la gira de McCartney en 2022:

28/4 Spokane, WA – Spokane Arena

2/5 Seattle – Climate Pledge Arena

5/3 Seattle – Climate Pledge Arena

5/6 Oakland, CA – Oakland Arena

5/13 Inglewood, CA – SoFi Stadium

5/17 Fort Worth, TX – Dickies Arena

21/5 Winston Salem, NC – Truist Field

25/5 Hollywood, FL – Hard Rock Live

28/5 Orlando, FL – Camping World Stadium

31/5 Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

4/6 Syracuse, NY – Carrier Dome

6/7 Boston – Fenway Park

6/12 Baltimore – Orioles Park

6/16 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Paul McCartney se lanza contra Starbucks

Antes de lanzar su nueva gira, el padre de cinco hijos se aseguró de hacer una súplica sincera a Starbucks, pidiéndoles que dejaran de cobrar extra por las leches a base de plantas. Llamó al director ejecutivo de la costosa cadena de café, Kevin Johnson, el mes pasado en una carta abierta que escribió con Personas por el Trato Ético de los Animales.

“Mis amigos de PETA están haciendo campaña por esto”, escribió en el memorando, publicado por primera vez en Billboard.com. “Espero sinceramente que, por el futuro del planeta y el bienestar animal, pueda implementar esta política”.

Continuó: "Recientemente me llamó la atención que Starbucks en los EE. UU. tiene un cargo adicional por las leches de origen vegetal en lugar de la leche de vaca".

“Debo decir que esto me sorprendió”, agregó, y señaló que las tiendas Starbucks en su tierra natal, el Reino Unido, no cobran por las alternativas a la leche funky. “Me gustaría solicitarle amablemente que considere esta política también en Starbucks USA”.

