Paul McCartney producirá una cinta animada sobre su libro infantil

El músico británico, Paul McCartney, se unió al gigante del streaming, Netflix, para el lanzamiento de la película de animación, "High in the clouds", basada en su libro del mismo nombre, y escrito con la colaboración de Philip Ardagh e ilustaciones de Geoff Dumbar.

Además de ser el escritor de la obra original, Sir Paul McCartney se une la producción cinematográfica como compositor de varios temas originales y productor de la cinta.

La película de Paul McCartney, ex- integrante de The Beatles, será dirigida por Timothy Reckart, director de cintas como "The Star" y nominado al premio Oscar por el cortometraje, "Head over Heels" en 2012.

"Es un equipo increíble con Gaumont y no podemos pensar en nadie mejor con quien trabajar para llevar nuestra película a una audiencia mundial", dijo el ganador de 18 Grammy's, Paul McCartney.

El guión estará a cargo de Jon Croker, cuyas producciones destacadas incluyen, "The woman in black", "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" y "Paddington"

"Estamos encantados de asociarnos con Netflix [...] Siempre me han encantado las cintas animadas y este es un proyecto enormemente importante para mí. No puedo esperar a que el mundo lo vea".

Por parte de Netflix, Gregg Taylor (Austin Powers), quien ha dirigido varias cintas animadas para la plataforma, aseguró que esta alianza es una de las más esperadas de la empresa.

"Traer al mundo un nuevo largometraje animado desde el corazón y la mente del brillante Paul McCartney es sin duda una de las mayores emociones que hemos experimentado en Netflix" aseguró el cineasta.

UNA HISTORIA SOBRE EL VALOR DE LA MÚSICA

"High in the Clouds", escrito en 2005 por Paul McCartney y Philip Ardag, narra la historia de Wirral, una ardilla imaginaria en su adolescencia, quien se encuentra con un grupo de rebeldes que intentan robarle la voz a todo el que intente eclipsar a su líder, el búho Grestch.

Paul McCartney colaborará con la plataforma de streaming, Netflix, para traer a la vida una original historia sobre el poder de la música

"Estamos más que agradecidos de asociarnos con el equipo de Gaumont y contar con Timothy al timón para esta historia que celebra la individualidad y el poder unificador de la música.", expreso del director de Netflix, Gregg Taylor.