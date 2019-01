Paul McCartney inicia el 2019 con una canción inédita

A sólo meses de lanzar un disco -"Egypt Station"- el ex integrante de Los Beatles, el inglés Paul McCartney, prueba una vez más que su mente sigue con los jugos creativos intactos y publicó una canción inédita, titulada 'Get Enough'.

El track cuenta con la participación de Ryan Tedder, vocalista de los populares OneRepublic. Una de las sorpresas es el uso que Paul McCartney hace del auto-tune, efecto de audio asociado a artistas recientes, mal mirado por algunos fans más ortodoxos de la música. Al ex Beatle siempre le ha interesado lo nuevo -aunque el auto-tune no lo sea, precisamente-, y esta es una prueba más.

McCartney no para de componer nueva música.

Te invitamos a escuchar 'Get Enough' de Paul McCartney, que pasará parte de este primer semestre de vuelta por Sudamérica, con shows confirmados en Chile, Argentina y Brasil.

Paul McCartney siempre ha sido un compositor compulsivo, por ello hasta el momento ha grabado 25 álbumes de estudio como solista, siete álbumes de estudio, 4 discos recopilatorios, dos EP y 99 sencillos, además de los siete álbumes de música clásica y los 5 de música electrónica, eso sin contar los siete álbumes de estudio y uno en concierto lanzados con Los Wings y por supuesto los 23 álbumes de estudio con Los Beatles, más cinco en concierto y 53 trabajos recopilatorios, todo un récord.

Ricardo D. Pat