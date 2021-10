Paul McCartney tiene programado dar una entrevista para un nuevo episodio de ‘This Cultural Life’, serie de la BBC Radio 4, el cual se emitirá el próximo 23 de octubre y que busca dejar las cosas claras sobre quién estuvo detrás de la decisión de separar a The Beatles, la legendaria banda a la que perteneció en su juventud.

“Yo no instigé la división. Ese era nuestro Johnny… John entró en una habitación un día y dijo que me iba de The Beatles ¿Eso está provocando la división, o no?” mencionó el cantante haciendo mención de un recuerdo con John Lennon en una vista previa de su próxima entrevista compartida por The Guardian.

El ex integrante de la agrupación hace fuertes declaraciones en ‘This Cultural Life’ de la BBC Radio.

El intérprete de ‘Every Night’ añadió: “Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que yo quería que continuara”.

Allen Klein les pidió que se callarán

Allen Klein pidió a los demás integrantes guardar la noticia de la separación.

Hablando además sobre lo que describió como "el período más difícil" de su vida, McCartney explicó que después de la decisión de Lennon, él y los miembros restantes Ringo Star y George Harrison se quedaron "para recoger los pedazos", y la confusión en torno a su ruptura surgió porque su gerente, Allen Klein, les aconsejó que se mantuvieran callados mientras se cerraban los acuerdos comerciales.

“Durante unos meses tuvimos que fingir… Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de The Beatles, pero no podíamos simplemente alejarnos”, reveló Paul McCartney.

El cantante dijo que llegó un momento en el que tuvo que dejar de fingir: “Por esa época teníamos pequeñas reuniones y fue horrible. Era lo contrario de lo que éramos. Éramos músicos, no conocíamos gente”.

¿Por qué los demandó?

El cantante asegura que los integrantes le agrecieron tiempo después por demandarlos.

Paul McCartney demandó a The Beatles en 1970, pero explica que lo hizo como un medio para evitar el control del agente Allen Klein: “Tuve que pelear, y la única forma en que podía pelear era demandar a los otros Beatles, porque iban con Klein. Y me lo agradecieron años después”.

Si John Lennon no hubiera decidido marcharse, el cantante cree que The Beatles habrían continuado por más tiempo: “El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko. John siempre había querido separarse de la sociedad porque, ya sabes, fue criado por su tía Mimi, que era bastante represiva, por lo que siempre estaba buscando soltarse”.

Paul McCartney anuncia ‘The Lyrics’

'The Lyrics' dará un pequeño vistazo a la carrera musical del cantante británico.

A principios del 2020, Paul McCartney anunció que su autobiografía ya estaba lista para ser publicada en ‘The Lyrics: 1956 to the Present’ este próximo noviembre.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, las memorias de 960 páginas estarán compuestas por dos volúmenes ordenados alfabéticamente y contarán con los comentarios de McCartney detrás de la creación de sus más de 154 canciones. También se incluirán fotografías personales, textos escritos a mano y pinturas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales