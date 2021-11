Paul McCartney confiesa por qué nunca pudo decirle a John Lennon que lo amaba

Paul McCartney confesó que “nunca logró” decirle a John Lennon que lo amaba cuando ambos eran jóvenes, a pesar de que “crecieron juntos” y triunfaron con The Beatles.

El legendario músico británico conversó con la periodista Samira Ahmed en el Royal Festival Hall para promocionar su nuevo libro, “The lyrics: 1956 to the Present”. Allí habló brevemente sobre los prejuicios que le impedían a él y a Lennon expresar su afecto.

En su muy esperada autobiografía, lanzada oficialmente el 2 de noviembre, Paul McCartney recorre toda su carrera artística “a través del prisma de 154 canciones de todas las etapas de su carrera”, se lee en el sitio web del cantante y compositor.

Paul McCartney confiesa que adora a John Lennon

McCartney fue entrevistado por Samira Ahmed y Paul Muldoon.

“Como chicos de Liverpool de 16 y 17 años, nunca se podría decir eso. Simplemente no se hacía”, dijo McCartney. “Así que nunca lo hice ... solo decirle, ‘John, te amo, hombre'. Nunca llegué a eso. Así que ahora es genial darme cuenta de cuánto amo a este hombre”, dijo Paul McCartney citado por Itv.com.

“Solo recuerdo lo genial que era trabajar con él y lo genial que era él”, añadió. “Porque no estás simplemente jugando, no estás simplemente cantando con Joe Bloggs. Estás cantando con John Lennon”.

The lyrics: 1956 to the Present

"The Lyrics" está disponible para su compra a través de Amazon.

El libro hace un resumen de la historia de su vida a través de las canciones que Paul McCartney, que recientemente celebró 79 años, ha escrito desde su niñez, pasando por la legendaria década de The Beatles, Wings y sus discos en solitario hasta el presente.

“Con más frecuencia de lo que puedo contar, se me ha preguntado si escribiría una autobiografía, pero el momento nunca se había dado. Lo único para lo que siempre me las he arreglado, ya sea en casa o en la carretera, es escribir nuevas canciones”, se lee en la presentación de la obra.

“The Lyrics” de Paul McCartney es todo un artículo de colección para los fanáticos de su música y de The Beatles. Incluye no solo sus reflexiones sobre canciones y viajes, también bocetos, cartas y fotografías nunca antes vistas, sacados directamente de su archivo personal.

