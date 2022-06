Paul McCartney celebra su cumpleaños número 80 arriba de un escenario.

Es difícil pensar en una mejor manera para que Paul McCartney celebre su 80 cumpleaños que cantando "Glory Days" en el escenario con Bruce Springsteen o con una serenata de unos 60,000 simpatizantes.

Así es, el "Beatle lindo" cumple 80 años este sábado. Es uno de esos hitos culturales que te dejan sin aliento. ¿Ha pasado TANTO tiempo? Junto con una apreciación de lo que todavía tiene para ofrecer el músico legendario.

Ya que ha pasado más de medio siglo desde que los Beatles se separaron, una constatación que te golpea como esa broma de la era de los 70 sobre los jóvenes que decían: "¿Paul McCartney estaba en una banda antes de Wings?".

Paul McCartney cumple 80 años siendo un músico vigente

Al igual que varios otros miembros de la generación "Espero morir antes de envejecer", incluidos Bob Dylan, los Rolling Stones y el excompañero de los Beatles Ringo Starr, Paul McCartney sigue trabajando, sigue compartiendo su música desde el escenario.

Otro ícono de la década de 1960, Brian Wilson de los Beach Boys, está programado para tocar en el Teatro Starlight en Kansas City en su 80 cumpleaños el lunes. "Tiene una exuberancia juvenil que no tiene edad", dijo Bob Spitz, biógrafo de los Beatles. "Todavía hay algo de ese chico de 21 años que brilla en todas sus actuaciones".

Sería un cliché, e incorrecto, sugerir que el tiempo no ha pasado factura. La fragilidad de su voz fue evidente mientras cantaba Blackbird el jueves por la noche en el MetLife Stadium, la noche final de una breve gira por Estados Unidos. Luchó por las notas altas en Here Today, su carta de amor a John Lennon, a quien la bala de un asesino le robó una larga vida.

Fans recuerdan su cumpleaños a Paul McCartney

La habilidad de una banda simpática, junto con la imaginación y las voces de la audiencia, reparan los puntos difíciles. "Sí, sí, claro, se acerca un cumpleaños", dijo el músico Paul McCartney, escaneando carteles en la audiencia que le recordaban. "No estoy tratando de ignorarlo, pero..."

La multitud ofreció una serenata espontánea de Happy Birthday To You, incluso antes de que el chico de Jersey, Jon Bon Jovi, sacara un puñado de globos durante el bis para guiarlos en otro verso. Bruce Springsteen, se unió a McCartney para el dueto en Glory Days y una versión de I Wanna Be Your Man. Más tarde apareció para unirse al duelo de guitarras de Abbey Road.

La Verdad Noticias informa que, para la mayoría de los artistas, la aparición de tal realeza local sería un momento difícil de superar. La mayoría de los artistas no pueden lanzar inmediatamente "Let It Be" y "Hey Jude" para seguirlo.

