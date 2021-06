Nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, Paul McCartney ha tenido una gran presencia en la música pop occidental durante el último medio siglo, sin duda ayudando a dar forma al sonido de la música contemporánea tal como la conocen los fanáticos hoy en día.

Su influencia musical no ha pasado desapercibida. En 2019, la reina Isabel II elevó el rango de The Beatles a Compañero de Honor por sus servicios a la música, uniéndose a músicos británicos como Vera Lynn, Evelyn Glennie y Janet Baker.

El icónico músico sigue siendo fuerte después de 79 años en la Tierra y muestra pocas señales de desaceleración. Para celebrar su último viaje alrededor del sol, La Verdad Noticias le desea un muy feliz cumpleaños a Sir Paul McCartney y recomienda a los fans escuchar las canciones que McCartney ha escrito a lo largo de los años.

¿Cuántos años tiene Paul McCartney?

Paul McCartney nació en Liverpool el 14 de junio de 1942. Festejó su 79 cumpleaños este 18 de junio de 2021. Su madre, Mary, era enfermera, su padre, James, bombero y Paul tenía un hermano pequeño llamado Michael y una hermanastra, Ruth.

El cantante, compositor y productor alcanzó el éxito mundial como vocalista y bajista de la banda The Beatles y su colaboración como compositor con John Lennon es ampliamente reconocida como la más exitosa en la historia de la música.

¿Cuándo sale la autobiografía de Paul McCartney?

Paul McCartney celebra su cumpleaños 79 y alista su autobiografía.

El cantautor reveló en febrero pasado que se lanzaría a escribir su autobiografía, un libro en el que, repasa su prolífica vida a través de 154 canciones. La autobiografía de Paul McCartney saldrá al público en noviembre.

“Con más frecuencia de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones”, dijo el ex Beatle.

De igual manera, Paul McCartney dijo que acompañará estas letras con anécdotas y el contexto de las mismas dentro de la biografía, así como también la publicación de material inédito, pues las canciones que ha hecho en su carrera como músico y artista abarcan toda su vida.

