Paul Dano quiere conocer a Jim Carrey ¿Fue su inspiración para El Acertijo?

Paul Dano, el actor que interpreta a The Riddler (El Acertijo) en The Batman, admitió que le gustaría conocer a Jim Carrey, que dio vida al mismo personaje en la película de Batman Forever de 1995.

Dano entregó una versión diametralmente opuesta a la de Carrey en el más reciente estreno de DC y Warner, con un Acertijo mucho más enfermo y agresivo que la caricatura de su antecesor y con una construcción de personaje más profunda que fue acorde a la oscuridad de la película.

El propio actor reveló antes del estreno de la película que su interpretación de ‘The Riddler’ afectó su vida personal, debido a la obsesión que le generó la construcción de la identidad más cercana a la de un extremista que a la de un payaso demente de Jim Carrey.

Paul Dano quiere conocer a Jim Carrey

Dano dijo que Jim Carrey era uno de sus actores favoritos cuando era niño.

En una entrevista con el portal Extra en el estreno de la ciudad de Nueva York, Dano reveló que le encantaría ponerse al día con Carrey, quien asumió el papel en Batman Forever de 1995.

"Me encantaría conocer a Jim Carrey. Jim Carrey y Jack Nicholson (quien interpretó al Guasón en Batman de 1989) fueron probablemente mis dos primeros actores favoritos cuando era niño, así que es bueno ser parte de la historia de Batman. Hay una historia bastante rica allí, así que con suerte, simplemente continuaremos la evolución", dijo.

Paul Dano, El Acertijo

Para algunos, el Acertijo de Dano es el mejor que se haya visto en el cine.

Anteriormente, Dano comparó al Acertijo con el asesino del zodiaco, debido al uso de cifras y acertijos por parte del antagonista. Sin embargo, también quería inyectar un cierto nivel de teatralidad.

"Traté de hacer todo lo posible para hacer el mejor Riddler que pude. Me encantó el guión de Matt, me encantó este mundo... Yo mismo me he convertido en un súper fanático", continuó el hombre de 37 años, señalando que ya ha visto la película varias veces. "Me gustaría colarme y verlo solo con fanáticos".

