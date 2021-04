La actriz mexicana Paty Navidad protagoniza una nueva polémica en las redes sociales, pues ha presumido su encuentro con la cantante Maria Conchita Alonso, con quien se reunió para hablar sobre la vacuna contra la COVID-19. Ambas famosas explicaron el porqué dudan de su eficacia.

En un video compartido en Instagram, Paty Navidad reconoció a la cantante venezolana como una mujer inteligente: “María Conchita Alonso es una mujer que investiga, que lee, que piensa, que sabe toda esta información y ella sabe lo que yo sé porque ambas investigamos”.

Por su parte, María Conchita Alonso reveló cómo fue que inició su amistad con la actriz mexicana: “A mí me dijeron: ‘Es que Paty piensa como tú’. Me metí y empecé a ver lo que tú ponías y qué razón, qué cuerda está. No le crean, no me crean, pero investiguen, no escuchen las noticias e investiguen”.

Asimismo, la intérprete de ‘Acaríciame’ habló sobre el cubrebocas: “Yo no creo en las mascarillas, pero hay que respetar. ¿Para que te molestas si tú traes puesta la mascarilla? No me hace falta ponérmela porque tú ya la tienes puesta. La vacuna no creo, si tú te la pones ya no te vas a contagiar y eso es lo que tú crees. ¿A ti qué te importa si no creo?”.

Por su parte, Paty Navidad aseguró que para ella no tiene sentido ponerse la vacuna contra la COVID-19 y seguir llevando a cabo las medidas sanitarias: “Se están poniendo la vacuna, pero tiene que seguir con el bozal y con todas las reglas de la sana distancia.Si ya están cuidando la sana distancia ¿Para qué el cubrebocas?”.

Paty Navidad y María Conchita Alonso exigen respeto

María Conchita Alonso y Paty Navidad se reunieron para hablar del porque no creen en la vacuna contra la COVID-19.

Finalmente, María Conchita Alonso pidió a las personas a investigar y leer sobre el tema del coronavirus COVID-19 y las vacunas contra el virus. Además, recalcó la importancia de respetar sus ideologías, pues ella aseguró que respeta las diferentes formas de pensar.

“Perdónenme, pero son brutos porque no están investigando, déjenla a ella tranquila y a todos los que opinamos distintos. Exijo respeto y como yo a ustedes los voy a respetar, yo hago lo que quiero hacer con mi cuerpo”, declaró María Conchita Alonso.

