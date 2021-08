La polémica Paty Navidad ingresó al hospital por complicaciones derivadas del COVID-19 la semana pasada. Incluso, al comienzo de esta semana, presuntamente habría reaparecido en Instagram para aceptar que el virus existe, no obstante, se desmintió el mensaje en el programa “Ventaneando”, afirmando que se trató de un perfil falso.

La Verdad Noticias informa que actualmente han empezado a circular imágenes de la actriz ingresando al hospital, mismas que habrían sido capturadas por un paparazzi la semana pasada cuando se reveló la noticia sobre la actriz y cantante mexicana.

Es de mencionar que fue para la revista TV Notas, donde surgieron estas fotografías acompañadas de las declaraciones de una fuente cercana a la hermana de Paty Navidad, quien fue la responsable de ingresarla al hospital y solicitó que la medicaran pues la actriz se rehusaba a recibir medicamentos contra COVID-19.

Paty Navidad está mentalmente incapacitada, dice su hermana

Paty Navidad tiene un tumor en la cabeza, revela su hermana Yadira.

“Paty está mentalmente incapacitada, pues un tumor en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto, los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero y le decían que no le ponían nada, de no haber sido así, ¡ya estaría muerta!”, expresó la misma fuente.

¿Qué dijo la hermana sobre el tumor de Paty?

Paty Navidad tiene un tumor en la cabeza, revela su hermana Yadira.

Respecto al tumor indicó que se trata del mismo que le fue detectado a Paty Navidad en el año 2012 en la hipófisis y aunque lo controlaba con medicamentos desde hace tres años lo suspendió, por tal motivo el tumor aumentó y el mismo “le está oprimiendo el sistema límbico, parte del cerebro que controla las emociones”.

Trascendió que, en las declaraciones de esta fuente, también afirmó que el mismo tumor le ha afectado la destreza motriz debido a que se le entumen las manos y las piernas. Finalizó diciendo que tras padecer COVID-19, el sistema inmune de Paty Navidad ahora está delicado pues su organismo pelea únicamente con el virus, sino también con el tumor que ha padecido desde hace casi una década.

