Paty Navidad sufre terribles consecuencias por no estar vacunada

La actriz podría perder la oportunidad de formar parte del reality show de Telemundo.

La Casa de los Famosos 3 aún no inicia y Paty Navidad ya está dando de que hablas, esto debido a que ha denunciado públicamente que no le permitieron salir de México y viajar a Estados Unidos para cumplir con la gira de promoción por el hecho de no estar vacunada.

De acuerdo a sus declaraciones, Telemundo les pidió que hicieran promoción del reality show en Miami. Sin embargo, ella no pudo concretar su viaje debido a que no cuenta con ninguna vacuna anti COVID-19, lo cual le hizo enojar bastante. Asimismo, asegura que esta medida es discriminatoria contra aquellos que eligen no vacunarse.

La actriz ha sido una de las primeras confirmadas para la tercera temporada.

Por otro lado, ella dejó en claro que ella no es antivacunas pero que su postura contra el medicamento contra el coronavirus sigue siendo la misma: “Yo no soy antivacunas, yo soy anti experimentos como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar menos ahorita sabiendo que no soy la única”.

¿Queda fuera de La Casa de los Famosos 3?

Al ser cuestionada sobre si este incidente no pone en riesgo su participación en el reality show de Telemundo, la actriz y cantante culichi indicó que ella ya avisó a la producción de que no le dejaron salir del país para cumplir con sus obligaciones laborales pese a tener un documento médico que indica que está libre de COVID-19.

“Me quedo, no voy a hacer promoción porque Aeroméxico está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas, los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados... Ya hablé con ellos, dije la verdad”, declaró Paty Navidad visiblemente enojada.

Te puede interesar: Paty Navidad no descarta encontrar el amor en La Casa de los Famosos 3

¿Cuál es la edad de Paty Navidad?

Pese a las críticas y polémicas, la actriz goza de gran popularidad en Internet.

Paty Navidad nació el 20 de mayo de 1973, por lo que ahora tiene 49 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, la actriz y cantante nacida en Culiacán, Sinaloa inició su carrera artística en 1992 y hoy en día es recordada por darle vida a Alicia Ferreira en la telenovela ‘La Fea Más Bella’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales