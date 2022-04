Paty Navidad se metió en problemas por usar karate para defenderse del acoso

La actriz recordó algunas de sus anécdotas con las artes marciales en entrevista para Ventaneando.

Paty Navidad se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por su postura anti-COVID, sino por revelar que en su juventud fue víctima de acoso sexual en las calles. Eso sí, ella dejó en claro que utilizó sus conocimientos en artes marciales para defenderse, aunque esto casi la mete en problemas una vez.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, la actriz y hoy conductora de TV Azteca recordó que en varias ocasiones tuvo que enfrentarse a sus agresores, quienes la tocaban sin su consentimiento en la calle o el transporte público. Sin embargo, también contó que hubo una ocasión en la que agredió a un hombre por error, lo cual aún le causa mucha pena.

“El señor iba a tras de mí, yo sentía que se me pegaba y que me pegaba 'algo' en mis pompas y yo decía 'este se está pasando'… En una de las paradas se abren las puertas, que lo agarro, lo empujo y me doy cuenta que no era el señor, era lo que llevaba cargando, me dio una vergüenza que me tuve que salir”, declaró la actriz Paty Navidad.

Era temida en el Karate

Asimismo, la estrella de televisión, quien en el último par de años se dio a conocer como una famosa anti vacuna COVID-19, señaló que era muy temida por sus compañeros de Karate, esto debido a que destacaba por tener fuerza y rudeza al momento de las peleas.

“No querían pelear conmigo ni los de cinta negra, porque la verdad es que no tenía mucha técnica pero sí tenía mucha fuerza y mucha rudeza; entonces, pues siempre los terminaba golpeando” confesó Ana Patricia Navidad Lara, quien confesó haber estudiado sólo los primeros grados Kyu de la disciplina y haber obtenido cinta amarilla.

¿Cuál es la edad de Paty Navidad?

La actriz estuvo inmersa en la polémica al decir que no cree en el COVID-19.

Paty Navidad nació el 20 de mayo de 1973 en Culiacán, Sinaloa; por lo que ahora tiene 48 años. En lo que respecta a su carrera artística, La Verdad Noticias investigó que inició en 1993 con una participación en la telenovela ‘María Mercedes’. Lamentablemente, su reputación se vio afectada al decir que el COVID-19 se creó para controlar a la población.

