Paty Navidad se contagia de COVID-19 en MasterChef Celebrity México

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que MasterChef Celebrity México había suspendido su rodaje a causa de un contagio de coronavirus COVID-19 entre sus integrantes. Hoy, la revista TVNotas informó que la actriz Paty Navidad ha dado positivo.

De acuerdo a información revelada por la revista de espectáculos, una fuerte cercana a la producción reveló que se decidió pausar las grabaciones luego de que uno de los chefs diera positivo a la prueba que se realiza en los foros de grabación de Argos. Posteriormente se reportó el contagio de Rebecca de Alba y de otras personas del Staff.

La actriz mexicana se contagio en el set de MasterChef Celebrity México.

Hasta el momento, la ex actriz de Televisa, quien en más de una ocasión ha dicho que la COVID-19 se creó para controlar a la población y someter países, no ha confirmado o desmentido dicha información. Eso sí, sigue causando controversia por compartir su opinión al respecto del tema en sus redes sociales.

No usa cubrebocas en MasterChef Celebrity México

Durante sus encuentros con la prensa, la actriz ha aparecido usando una mascada, esto en su negativa a llevar un cubrebocas.

Durante una entrevista, la actriz Patricia Navidad reveló que no usa cubrebocas dentro del foro para que no se desmaquille: “No lo traigo porque desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas…. Cubrebocas no porque te marca todo y es a cada rato poner a trabajar a las maquillistas”.

Asimismo, aseguró que no tiene problemas en acatar las reglas establecidas por la nueva producción de la televisora del Ajusco, siempre y cuando estas no vayan en contra de su creencias. Cabe destacar que los participantes solo se retiran el cubreboca y la careta cuando entran a cuadro, caso contrario al staff, camarógrafos y resto de la producción.

¿Qué hizo Paty Navidad?

La actriz de telenovelas perdió su perfil de Twitter por difundir fake news sobre la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus a principios del 2020, Paty Navidad ha dicho que no cree en ella. De acuerdo a sus declaraciones, esta emergencia sanitaria es un plan de las organizaciones gubernamentales para crear un Nuevo Orden Mundial. Cabe destacar que por tales motivos ella ha perdido su cuenta de Twitter más de una vez.

