Paty Navidad revela que fue maltratada por Lucero y Mariana Seoane

Paty Navidad es una de las estrellas más polémicas del medio, pues recientemente nos ha sorprendido con sus declaraciones, en las que señaló a dos de sus compañeras de la telenovela “Por ella soy Eva”, pues aseguró que la trataron mal durante las grabaciones.

Y es que gracias a las nuevas plataformas, muchos artistas se han animado a hablar sobre los rumores que rodean a la fábrica de sueños “Televisa”, y uno de ellos fue lo que dejó al descubierto Navidad, ya que retomó los chismes que salieron a la luz en 2012, cuando Lucero y Mariana Seoane, habrían cometido algunas faltas en contra de la ex participante de MasterChef Celebrity.

Fue en una entrevista del presentador Michelle Rubalcava, que la actriz se sinceró sobre el tema: “Ya pasó tanto tiempo que no me atrevería a señalar a alguien porque participó todo mundo, la verdad”, inició.

Señala que todo está perdonado

La actriz expresó que ya perdonó a los que le hicieron la vida imposible

Aunque no entró en detalles, Paty declaró que sus compañeros le hicieron la vida imposible durante el tiempo de grabación, no obstante dijo que todo está perdonado.

“Pero ya está superado, perdonado, me da gusto cuando veo que les va bien. Cada quien desea lo que cada quien tiene, o sea, dicen que de nuestra boca sale lo que en el corazón abunda. He trabajado mucho en mí para limpiar mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, perdonar todo y comprender que nada es personal, que lo que las personas damos es lo que somos”, comentó.

Sufrió envenenamientos

Paty navidad habló sobre su experiencia con el Bullying

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la famosa, señaló que no ha sido en la única producción en la que ha sufrido, pues en otras ocasiones le tocó vivir un cuadro de envenenamiento.

“Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, algunos quizá más que otros. A mí sí me ha tocado, he sido una mujer acosada, no sexualmente, pero sí físicamente, psicológicamente y electrónicamente. Son temas muy complicados. Sufrí ese ‘bullying’ en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné. Yo trabajé mucho en eso porque para mí fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía: ‘Dios’”, finalizó.

