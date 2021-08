Paty Navidad regresa a la televisión tras grave contagio y rompe en llanto

Paty Navidad, actriz y cantante que actualmente está participando en el reality de TV Azteca “MasterChef Celebrity”, regresó a la televisión después de salir del hospital, donde estuvo internada por varios días tras contagiarse gravemente de COVID-19.

La famosa de 48 años ya había aparecido en la pantalla antes, pero eran programas grabados del reality de cocina. Así que su nueva entrevista en “Al Extremo” con Carmen Muñoz es su regreso a la tele. Y es que Navidad quiso aclarar y desmentir varios rumores que han surgido sobre su estado de salud tras contraer coronavirus.

Paty Navidad reapareció tras contagiarse de COVID-19, y reveló que ella nunca dijo que el virus no existía: “Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”, declaró.

Paty Navidad no estaba intubada y tampoco se vacuno

Paty se sinceró sobre su salud con Carmen Muñoz/Foto: Instagram

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, Paty Navidad sí estuvo hospitalizada pero no fue intubada como diversos medios rumoraron:

“No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía y dijeron que había que intubarme pero dije que no, no era necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí”, comentó la actriz.

Además, la nueva estrella de Azteca dijo que aunque ella no se ha vacunado, considera que nunca le ha dicho a otras personas que no se vacunen: “Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’ porque es mi derecho elegir vacunarme o no vacunarme”, aseveró.

“El mismo derecho que tienen los que eligen vacunarse tenemos los que elegimos no vacunarnos, la gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”, agregó.

Paty Navidad asegura que no tiene un tumor

Paty Navidad de “MasterChef Celebrity” también aclaró que ella no tiene un tumor en la cabeza como algunos especularon. “Mi hermana nunca dio entrevista, no tengo un tumor cerebral, si tuve un prolactinoma hace como 10 años aproximadamente, hace siete desapareció con medicamento”, relató la cantante.

Al concluir su entrevista, Patricia rompió en llanto después de todos los ataques que ha recibido en las redes sociales por su ideología acerca del virus. Pero se mostró agradecida por la oportunidad que le dió TV Azteca de volver a la televisión.

De igual manera, Paty Navidad dijo que desde hace más de un mes que no tiene redes sociales, ya que por sus polémicas publicaciones, cada que intenta abrir una cuenta se la eliminan casi de manera inmediata.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!