Paty Navidad regresa a Twitter con una nueva cuenta ¡Nadie la detiene!

Todo parece indicar que Paty Navidad no se dará por vencida, así lo informó en una reciente publicación que realizó en Instagram para anunciar que ya tenía una nueva cuenta de Twitter, esto luego de que la popular plataforma le suspendiera su antiguo perfil oficial.

Luego de que utilizara dicha red social para pronunciarse en contra de la censura, Paty Navidad informó a sus seguidores que ya tenía una nueva cuenta de Twitter en la cual compartiría sus opiniones, mismas que le han costado duras críticas en las redes sociales.

"Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Qué creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA @patynavidadnew. Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí”, escribió la actriz desde su cuenta oficial de Instagram.

De igual forma, Paty Navidad pidió a sus fanáticos no rendirse ni tener miedo de volver a empezar: “Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor”.

Paty Navidad se burla de Twitter y regresa con una nueva cuenta.

¿Por qué Twitter castigó a Paty Navidad?

Recientemente te informamos en La Verdad Noticias que la cuenta de la actriz en Twitter fue suspendida por infringir los reglamentos de la plataforma, esto debido a sus opiniones sobre la pandemia del coronavirus y la vacuna para erradicar su enfermedad, la cual ella considera como un invento de los gobiernos para controlar a la población.

La cuenta de Paty Navidad en Twitter fue suspendida por propagar información falsa acerca del COVID-19.

Ahora que Paty Navidad ha regresado, sus fanáticos no han dudado en expresarle su apoyo, pues su nueva cuenta de Twitter ha superado los 2400 seguidores en menos de cinco horas. De igual forma, la ex actriz de Televisa ha comenzado a ser blanco de duras críticas por parte de sus detractores, quienes piden que vuelvan a censurarla.

