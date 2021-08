Paty Navidad reaparece tras contagiarse de Covid-19

Paty Navidad es la famosa actriz mexicana que forma parte del reality show de Tv Azteca llamado MasterChef Celebrity, del cual se tuvo que ausentar tras contagiarse de Covid-19.

Como se mencionó en varios portales de noticias, la famosa había sido internada días antes tras verse mal por el contagio y ahora el programa de espectáculos Suelta la Sopa dio un nuevo informe sobre cómo se encuentra la actriz.

Hay que recordar que la bella Paty Navidad se caracterizó durante esta pandemia por abanderar varias teorías conspirativas sobre el virus y se hacía viral por sus comentarios al respecto.

Así fue la reaparición de Paty Navidad

El famoso programa resaltó que Paty Navidad reapareció en una nueva cuenta de Instagram para revelar que el Covid-19 existe y que estaba equivocada de todo lo que había dicho con respecto a que no existía.

Tanto Suelta la Sopa, como varios programas de espectáculos, han dicho Paty Navidad reapareció en Instagram tras su contagio por coronavirus, covid-19, pero con una cuenta no verificada en Instagram.

Si recordamos anteriormente su cuenta verificada fue suspendida tras volver a dar su postura sobre la pandemia por covid-19, de lo cual opinó que se trataba de un plan para acabar con la población.

"No está intubada": Hospitalizan a Paty Navidad por complicaciones de covid-19 Después de ello, se informó que Paty Navidad había sido hospitalizada de emergencia, luego de que su salud empeorara. Incluso, su hermana informó que la actriz no estaba intubada y que se encontraba estable.

¿La actriz tiene otra cuenta de Instagram?

Resulta que en la cuenta Paty Navidad Oficial, la famosa presuntamente reapareció, pues en una de las historias del Instagram atribuido a Paty Navidad, puede leerse un mensaje agradeciendo a las personas que la tuvieron en sus oraciones.

Por si fuera poco pidió que se siguieran cuidando, pues a ella le tocó comprobar que el virus existe: “Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad. Mi salud va mejorando, cuídese mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”.

No es para menos que los internautas reaccionaron a la presunta reflexión de Paty Navidad: “Paty no te preocupes, espero estés bien”; “Errar es de humanos. Este virus no es un relajo acaba con cualquiera”; entre muchos otros.

