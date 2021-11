Paty Navidad niega haberse contagiado de COVID-19: “tenía doble neumonía”

Paty Navidad se vio complicada de salud en julio pasado, incluso terminó en el hospital luego que se diera a conocer que dio positivo al COVID-19 durante las grabaciones de MasterChef Celebrity México, y fue recientemente que la actriz reapareció para detalles sobre los momentos difíciles que pasó problema de oxigenación, sin embargo, negó en todo momento que se trata de coronavirus.

Durante un entrevista en la alfombra roja de la Gran Noche de la Música Regional Mexicana ‘Premios de la Radio’, la famosa habló de los problemas de salud que enfrentó en meses pasados, mismos que en La Verdad Noticias te traemos.

Y es que, Navidad confesó que la peor parte de su padecimiento la pasó dentro del hospital, donde la aplicaron esteroides y cortisona, los cuales dijo “todavía me traen hinchadisima”, esto luego que se diera a conocer que la famosa se contagió de COVID-19 en MasterChef Celebrity México, versión que desmintió.

Paty Navidad asegura que nunca tuvo COVID-19

La actriz negó haber tenido COVID-19.

Al asegurar que nunca tuvo coronavirus y no se contagió del SARS-CoV-2 durante su estancia en ‘Master Chef Celebrity‘, la actriz reveló: “la verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación”.

Además, aseguró que todo se trató de una doble neumonía: “los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaron, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí”.

Navidad confesó que decidió no vacunarse contra COVID-19 y aseguró que muchas personas del mundo artístico tampoco lo han hecho, “pero dicen que sí para que no estén molestando”, afirmó al agregar que su sistema inmunológico es fuerte “soy sana, hago ejercicio”.

¿Cuál es la edad de Patricia Navidad?

Ana Patricia Navidad Lara nombre real de la actriz nacida en Culiacán, México, tiene actualmente 48 años de edad. La famosa estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa e ingresó al mundo del espectáculo a los 17 años tras participar en el concurso “Señorita Sinaloa”.

Pese a que ha tenido una larga trayectoria como actriz, la participante de MasterChef Celebrity México se había mantenido lejos de las cámaras, sin embargo por sus comentarios sobre las teorías del COVID-19 se vio envuelta en grandes escándalos, tanto que Instagram cerró la cuenta de Paty Navidad.

