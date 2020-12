Paty Navidad le reclama a Sabinne Moussier por BAJARLE el NOVIO ¡Escándalo!/Foto: El Universal y El Intransigente de América

Las actrices Paty Navidad y Sabinne Moussier han revivido una fuerte rivalidad que crearon desde años, donde presuntamente ambas compartieron el mismo “cibernovio” en el 2016, que se hacía llamar Leonardo quien supuestamente era un empresario.

Un medio de comunicación recordó cuando ambas estrellas de telenovela fueron estafadas por un supuesto hombre que estaba tratando de conquistar su corazón con malas intenciones. Sin embargo, en el programa Sale el Sol de Imagen TV, Sabinne expresó que ella ya no quiere saber nada de sobre ese terrible momento.

Además, Moussier de 52 años aseguró que ya no sabe nada de su ex rival de amores Paty Navidad de 47 años. "No sé nada de ella, no tengo idea de nada de ella", dijo la actriz, y afirmó que ni siquiera sabía de las polémicas publicaciones que Paty realizó en su cuenta de Twitter.

Paty Navidad arremetió contra Sabinne Moussier

Fue la misma actriz de “La Fea Más Bella” quien recordó nuevamente el pleito con Moussier, ya que escribió una fuerte declaración en su red social donde “agradeció” a su colega por quitarle a Leonardo.

"La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor #SabineMoussier deja de hablar de mi, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de #Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!", expresó Navidad.

Es por ello que Sabinne decidió aclararlo sobre el tema pero pidió a los medios que dejaran esta situación en el pasado, ya que ambas actrices desde hace mucho tiempo ya no tienen ningún tipo de contacto.

Paty y Sabinne fueron víctimas del mismo estafador, sin embargo, tal parece que Navidad aún está descontenta con lo sucedido con Moussier/Foto: Tribuna

El presunto ex novio de ambas actrices estafó a Sabinne y planeaba hacer lo mismo con Paty. Ya que Leonardo estaba enamorando a ambas estrellas al mismo tiempo. ¿Crees que Paty Navidad odia a Sabinne Moussier por esto? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

