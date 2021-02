¿Paty Navidad intentó quitarse la vida por las críticas? Esto dice la actriz

Hace unos días circuló un rumor de que Paty Navidad había intentado suicidarse a causa de las constantes críticas que recibe en redes sociales, esto debido a su polémica postura sobre la tecnología 5G, la pandemia del coronavirus y la vacuna para erradicarla la enfermedad.

Según la información difundida, Paty Navidad atentó contra su vida a finales del año, por lo que una supuesta tía de la actriz pidió que cesen las críticas en su contra. Ante esta situación, ha sido ella misma quien habló al respecto en sus redes sociales y pidió que dejaran de esparcir rumores sobre su persona.

“¡BASTA DE MENTIRAS! Paren su campaña mediática de odio, destructiva y mentirosa contra mí... En ningún momento he atentado contra mi vida, eso jamás lo haría, y menos por insultos, agresiones y difamaciones emitidas por entes de las redes sociales”, escribió la ex actriz de Televisa en una publicación que realizó en Instagram

Paty Navidad aseguró en dicha publicación que es una mujer con amor propio que ha aprendido a no dejarse llevar por las críticas que recibe en Internet, además de que es fuerte, valiente y muy creyente de Dios, quien es el único que decidirá cuándo partirá de este mundo.

“Entre mis defectos no está ser débil ni víctima de nadie, menos de bots o de personas sin educación, sin rostro y sin identidad, como los que abundan en las redes sociales. No dudo que a muchos sí les pueda afectar gravemente estas campañas de odio y difamación como la que han hecho contra mí, pero no es mi caso”, añadió la actriz.

Paty Navidad asegura que está bien de salud

Las opiniones de Paty Navidad acerca de la pandemia provocaron que pierda su cuenta de Twitter.

Finalmente, Paty Navidad sostuvo que sus opiniones no le hacen daño a nadie y que respeta a todos como a sí misma. Además, la polémica actriz señaló que se encuentra estable de salud, por lo que la idea del suicidio no ha estado ni estará en sus planes.

“Agradezco la importancia y atención que me brindan… Estoy sana físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Espero de corazón, que este tema quede aclarado ¡AMO LA VIDA, SÓLO DIOS ME LA QUITARÁ! ¡GRACIAS!”, finalizó la estrella de 'La fea más bella'.

¿Crees que las opiniones de Paty Navidad merezcan ser blanco de duras críticas?

Fotografías: Instagram