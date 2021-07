Paty Navidad fue atacada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta en ‘Hoy’

El vierne 30 de julio, luego de dar la lamentable noticia del fallecimiento de Sammy Pérez por complicaciones del COVID-19, Paty Navidad fue atacada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta ya que pese haber dado positivo al Sars-Cov-2 continua negando la existencia del virus.

Y es que quien fuera actriz en Televisa se había estado no solo negando a vacunar, sino promoviendo esta manera de pensar, así como alegar que el COVID-19 no existe y que todo se trata de una "plandemia".

Recientemente, La Verdad Noticias te dio a conocer que MasterChef Celebrity México fue suspendido debido a un contagio de coronavirus COVID-19, que resultó ser Paty Navidad, quien niega la existencia del virus.

Paty Navidad fue atacada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Niega el coronavirus, se contagia y ahora Paty Navidad fue atacada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Fue en la transmisión del programa Hoy, que Paty Navidad fue atacada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta cuando recordaron que había dado positivo.

“Oye y Paty dio positivo y luego ya ves que estaba en esta campaña de ‘abran los ojos, nos están engañando’, pues sí hay que abrir los ojos y no descuidarnos, creas o no creas, pues por algo nos dicen", dijo Andrea Legarreta.

Paul Stanley completó diciendo: “Y luego ella decía que no hay que vacunarnos”. A lo que Arath de la Torre interrumpió las críticas de sus compañeros para señalar que pese a sus creencias, esperan que Navidad se recupere de la enfermedad.

Por su parte, Galilea Montijo en el Programa Hoy, puso de ejemplo a la exactriz de Televisa por resistirse a ser vacunada contra el coronavirus y pidió al público joven que no dejen pasar la oportunidad de colocarse la vacuna.

Galilea Montijo pone de mal ejemplo a Paty Navidad

“De verdad chavos, ahorita que están las vacunas, váyanse a vacunar”, pide Galilea Montijo.

“De verdad chavos, ahorita que están las vacunas, váyanse a vacunar, hay mucha gente que no cree, en este caso como Paty, no es por juzgarla ni nada pero de que el COVID-19 existe, existe y se está llevando a mucha gente como a nuestro querido Sammy".

Y es que Paty Navidad fue atacada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pero no era algo de sorprender, ya que incluso tras su positivo a COVID-19 comenzaron a salir memes, lógico, porque antes Paty Navidad aseguró que no padece de sus facultades mentales al no querer vacunarse.

