Paty Navidad, devastada ante las críticas por su sobrepeso

La actriz se sinceró sobre las críticas que recibe últimamente sobre su físico.

Recientemente te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Niurka Marcos causaba gran indignación entre los cibernautas por arremeter severamente en contra de Paty Navidad, a quien criticó por el evidente aumento de peso que ha tenido en el último par de años.

“¡Ay, cómo ha engordado! ¿qué le pasó? Paty tan bella, qué feo cuerpo tiene ahorita… Ella estaba bella, se cuidaba, era de las más bonitas, ¿por qué se abandonó mi amiga? ¿qué le pasó?”, declaró la vedette cubana en una reciente conferencia de prensa que ofreció en la CDMX.

Niurka hizo severos comentarios sobre el físico de la actriz.

Tal y como te mencionamos al principio, sus comentarios no fueron bien vistos por los fans, quienes arremetieron en su contra por opinar sobre el cuerpo de las personas. A esta ola de críticas se le sumaron los conductores de ‘De primera mano’, quienes le enviaron un contundente mensaje.

Se sincera sobre las críticas

Paty Navidad responde a las críticas sobre su peso en #LCDLF3 pic.twitter.com/RoGT4bDa6u — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) January 25, 2023

Esta no es la primera vez que la antagonista de ‘La Fea Más Bella’ tiene que lidiar con las críticas que recibe sobre su peso pero ahora ha aprovechado su participación dentro de La Casa de los Famosos 3 para opinar al respecto y defenderse de todos aquellos que la juzgan.

“Soy actriz, no estoy flaca, no estoy bella pero soy talentosa y me considero un buen ser humano… Perdón, pero me da mucha tristeza que la gente solo se concentre en un físico externo y lo que yo he logrado no ha sido por bella sino por talentosa”, declaró Paty Navidad durante una plática con sus compañeros del programa.

¿Por qué subio de peso Paty Navidad?

No se puede negar que la actriz ha sufrido cambios drásticos en su imagen.

Han pasado un par de años desde que Paty Navidad confesó que tenía problemas hormonales derivados del prolactinoma y la tiroides, lo cual ha provocado que en los últimos años se le mire con unos kilitos de más. Lamentablemente, este padecimiento la ha convertido en blanco de crueles burlas y duras críticas en las redes sociales.

