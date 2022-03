Paty Navidad confiesa que prácticamente se quedó “sin amigos” al ser antivacunas

La actriz explicó las consecuencias que tuvo su rechazo a la inmunización/Foto: Noticieros Televisa

La actriz Paty Navidad ha generado controversia en las redes sociales por su postura antivacunas. La estrella de TV Azteca se ha unido a otros famosos como Eduardo Verástegui y Amanda Miguel, quienes consideran que la pandemia de COVID-19 es en realidad una “plandemia”.

A pesar de que esto ha sido descalificado por la comunidad científica, Navidad ha difundido teorías de la conspiración e ideas erróneas sobre los efectos de la vacuna contra el coronavirus, situación por la que perdió sus redes sociales en más de una ocasión, y por la que muchas de las personas que eran sus amistades, decidieron alejarse de ella.

“Me quedé casi sin amigos, se alejaron por mi forma de pensar y es triste darte cuenta que eso sucede”, confesó en entrevista con Uno TV, Paty Navidad, que ahora es conductora de Azteca UNO.

Aunque se contagió de COVID-19, Paty Navidad no se ha vacunado

La actriz considera que las personas que se alejaron no eran sus amigos realmente/Foto: La Vibra

Como te informamos en La Verdad Noticias, Paty Navidad dió positivo a COVID-19 en agosto de 2021. A pesar de haberla pasado mal por el padecimiento, e incluso haber terminado en el hospital, la actriz ha seguido con su postura negacionista y antivacunas.

“Aunque fue muy duro y me dolió mucho pues también me sirvió para darme cuenta con quiénes contaba y con quiénes no”, señaló la también cantante, quien reveló que muchos de sus conocidos la criticaron y juzgaron por su decisión.

Paty de 48 años de edad defendió su derecho a expresarse, insistiendo en que al difundir teorías de la conspiración sobre el COVID-19 no le ha hecho daño a nadie: “Todos somos libres de pensar o decidir lo que queramos, es un derecho y yo no le hago daño a nadie”, declaró la famosa.

A Paty Navidad ya no le molestan las críticas

La actriz ahora será conductora de un programa de Azteca/Foto: El Norte

Sobre las críticas recibidas por internautas, Paty Navidad afirmó que no le molestó la situación, pues sabe que muchos sólo buscan herir a la gente e incluso muchos comentarios son escritos por “máquinas”. La actriz que durante muchos años triunfó en Televisa, ahora está en TV Azteca, dispuesta a volver a triunfar en la televisión.

