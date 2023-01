Paty Navidad asegura que puede leer mentes y tiene poderes de telepatía

Paty Navidad asegura que tiene poderes de telequinesis y telepatía.

Tal como prometió, la participación de Paty Navidad en La Casa de los Famosos ha dado mucho de que hablar, esto debido a sus polémicas declaraciones y ahora la actriz sorprendió al asegurar que tiene poderes de telequinesis y telepatía, además de que reveló que las personas que le desean mal, tiene trágicos finales.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la actriz y cantante, en los últimos años, ha enfrentado fuertes críticas, esto debido a sus teorías conspiraciones referentes a la vacuna del Covid-19.

Ante los señalamientos que ha enfrentado, Paty Navidad se sinceró sobre como han sido los últimos años, y terminó acaparando los chismes de la farándula, al asegurar que pudo desarrollar poderes de telequinesis y telepatía ante las críticas.

Paty Navidad asegura que ha desarrollado superpoderes

Paty Navidad asegura que tiene superpoderes.

Durante una plática con su compañero Osmel Sousa, en La Casa de los Famosos, Paty Navidad habló de las críticas que ha enfrentado por su postura sobre las vacunas del Covid-19, mismas que asegura que ayudaron a desarrollar poderes de telequinesis y telepatía, por lo que podía leer lentes y mover objetos con el pensamiento:

“Y te leía y yo te contestaba, entonces comencé a descubrir quiénes estaban conmigo y quienes no”, contó, haciendo referencia a que sus poderes le ayudaron a saber quienes la apoyaban y quienes la criticaban.

Por ello, contó que muchas personas del medio del espectáculo que la criticaron cuando se dio su opinión sobre el Covid-19, tuvieron un trágico final.

“Toda la gente del medio que se me echó encima por lo del COVID y que dijo que ojalá y me muriera, se murió”, dijo.

De igual forma, Paty Navidad contó que desde niña ha tenido dones sobrenaturales, por lo que en su casa la llamaban “bruja”.

Paty Navidad antes y después

¿Qué dice Paty Navidad de las críticas que ha enfrentado por su físico?

Recientemente, la actriz y cantante Paty Navidad habló de las fuertes críticas que ha enfrentado por su aumento de peso, esto a consecuencia de la tiroides que padece.

“Soy actriz, no estoy flaca, no estoy bella, pero son talentosa y me considero un buen ser humano” dijo en La Casa de los Famosos.

Aunque Paty Navidad admite que las críticas en su momento han afectado a su vida, ahora asegura que no les da importancia.

