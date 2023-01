Paty Navidad asegura que es de otro planeta: “Me toca aterrizar en la Tierra”

Paty Navidad de roba los reflectores de La Casa de los Famosos con polémicas declaraciones.

A unas horas de ingresar al reality La Casa de los Famosos 3, Paty Navidad ya dio de que hablar, pues en una plática con Osmel Sousa, la famosa aseguró que es de “otro plantea” y en esta ocasión le tocó visitar la Tierra, lo que ha desatado gran furor.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Paty Navidad, es considerada como una de las famosas más polémicas en México, esto debido a sus declaraciones sobre seres de otros planetas y referentes a la pandemia.

Ante ello, fanáticos de La Casa de los Famosos, se han mostrado encantados con la participación de Paty Navidad en el reality, pues promete generar mucha controversia con sus polémicos comentarios, los cuales ya han comenzado a surgir.

Paty Navidad asegura que es un extraterrestre

Paty Navidad desata furor al asegurar que es un "extraterrestre".

Durante una plática que Paty Navidad compartió con, el diseñador Osmel Sousa, en La Casa de los Famosos, la cantante no tuvo reparos en asegurar que no es del planeta Tierra y en esta ocasión le había tocado aterrizar aquí.

Ante esto, su compañero le cuestionó de donde venía, a lo que respondió que de un planeta muy lejano y el cual todavía es desconocido, y le aseguró a su compañero que estaba hablando con un extraterrestre.

“Ya vez que dicen que yo hablo con extraterrestres por mis temas, que hablo me ligan mucho con los extraterrestres y si yo siento que no soy de este mundo” dijo, la actriz y ex participante de MasterChef Celebrity.

Ante esto, sus fanáticos no dudaron en viralizar el clip, que aunque se trataba de una broma, dio mucho de que hablar y generó cientos de mensajes de apoyo para la famosa, que ha enfrentado fuertes críticas por sus teorías.

“Mis dos favoritos los amo”, “lo dijo por los temas de los que ella habla”, se lee entre los comentarios.

Te puede interesar: Paty Navidad crea otra cuenta en Instagram y se la cierran

Paty Navidad y el Covid

¿Qué pasó con Paty Navidad?

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos 3, la actriz y cantante Paty Navidad estuvo envuelta en una controversia, esto porque le impidieron viajar a Estados Unidos, al no tener la vacuna del Covid-19.

Recordemos que Paty Navidad en más de una ocasión ha asegurado que no se aplicará dicha vacuna, a pesar de que cuendo enfermó, presentó complicaciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram