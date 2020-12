Paty Navidad amenaza con bloquear a todo aquel que la ataque en Twitter

No se puede negar que desde que la pandemia por el COVID-19 inició, Paty Navidad ha causado gran polémica en redes sociales por compartir su postura sobre esta nueva enfermedad que azota al mundo desde hace ya varios meses.

Desafortunadamente, las opiniones de Paty Navidad en Twitter sobre el coronavirus, la actual pandemia y la futura vacuna para erradicar dicha enfermedad la han convertido en blanco de duras críticas, y aunque la actriz ha pedidoamablemente que se respete su postura, es bien sabido que los ataques en su contra no han cesado.

La postura de Paty Navidad sobre el COVID-19 ha causado polémica en redes sociales.

Paty Navidad pide respeto hacia su postura

Al ver que las críticas no disminuyen, la ex actriz de Televisa se ha visto obligada a anunciar a través de un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter que procederá a bloquear a todo aquel cibernauta que ataque su forma de pensar, de la cual asegura que dentro de muy poco tiempo todos le darán la razón.

“Los que vienen a mi TL a agredir, juzgar, burlarse, difamar y sacar lo peor que traen en el interior de su ser, deberían comenzar a endulzar sus palabras, ya que de aquí a un mes y quizá unos años más, tendrán que comerse todas las palabras dichas contra mí”, escribió Paty Navidad.

En otro tweet, la actriz de 47 años le reveló a uno de sus seguidores que está por alcanzar la cifra de 5 mil cuentas bloqueadas en dicha plataforma y aseguró que seguirá eliminando a todos aquellos usuarios que no respetan la diversidad de pensamiento.

“Voy por 5 mil bloqueados... Me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles, o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de los demás”, fue el otro mensaje de Paty Navidad.

Hace unas semanas te informamos en La Verdad Noticias que Paty Navidad acusó a Twitter de censurar sus opiniones sobre el coronavirus y otros temas, pero sobre todo expresó su deseo de poder compartir sus ideales sin que sienta temor de recibir críticas, e incluso aseguró que está considerando abrir una nueva cuenta en dicha red social.

¿Crees que Paty Navidad deba ser criticada por compartir sus ideales en redes sociales? ¿Que piensas acerca de la postura de la actriz ante el coronavirus? Deja tu respuesta en los comentarios.

