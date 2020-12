Paty Navidad afirma ser INMUNE a los insultos, difamaciones y hasta al VIRUS/Foto: Zócalo

El incremento en los casos de COVID-19 en México y en otros países ha generado que muchas ciudades regresen a la cuarentena antes de que termine el 2020. Por ejemplo, la Ciudad de México, nuevamente entró a semáforo rojo después de un alarmante incremento de casos de Coronavirus entre su población. Pero parece que la actriz Paty Navidad no está de acuerdo con esta decisión.

La estrella de Televisa se ha ganado el amor y el odio de miles de internautas, ya que la actriz y cantante mexicana ha hecho una serie de declaraciones en contra de la pandemia de COVID-19 (que ella llama “PLANdemia”), así como en contra del gobierno y otras personas del poder.

Sin embargo, la más reciente afirmación de Paty Navidad, creó controversia, puesto que la actriz de “La Fea Más Bella” afirmó que ella se ha vuelto “inmune” a las críticas que le hacen en las redes sociales por decir su opinión con respecto a todo lo que ocurre en el mundo.

Paty Navidad ha hecho diversas declaraciones que dividen las redes sociales, ya que hay quienes están a favor y en contra de lo que la actriz piensa/Foto: IMDb

“Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo, Dios está conmigo y me fortalece con fe y amor. “De lo que abunda en el corazón, habla la boca”, declaró la actriz.

Y es que diversos internautas han “retado” a Paty Navidad para que se presente en algún hospital donde haya personas contagiadas de COVID-19, si realmente no cree en la pandemia. Pero la actriz, al parecer, no está dispuesta a cumplir con este desafío que podría ser mortal.

Paty Navidad lamenta las muertes por Coronavirus

Aunque la artista de 47 años se ha dedicado a desacreditar las vacunas que se han creado para combatir la pandemia, Navidad no dudó en lamentar los fallecimientos de las personas afectadas, aunque según la actriz, el virus no es la razón por la que han muerto estas personas.

“Lamento los fallecimientos en ésta PLANdemia, también en mi familia ha habido pérdidas, pero no es como nos dicen, el virus ha existido siempre y por si sólo no es letal, ahora todo es Covid, ya no existe el cáncer, diabetes,etc. Más algunos médicos vendidos que ayudan a matar”, escribió en su cuenta de Twitter.

