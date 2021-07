Paty Navidad ¿Se vacunó para entrar a Masterchef?

Patricia Navidad es una polémica actriz que recientemente está en fuerte polémica, ya que negó haber recibido la vacuna contra la Covid-19 para ser parte del programa de TV Azteca, Masterchef Celebrity.

Esto después de que se especulara que la personalidad de la televisión había recibido la inmunización a raíz de este concurso de concina y ahora a través de su cuenta de Instagram, la actriz dijo que la inmunización es “un derecho, no una obligación”.

Y es que en distintas ocasiones ha hablado en contra de la vacuna y explicó sus razones para no hacerlo, “Nota aclaratoria”, comenzó en el mensaje:

“A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse”.

“Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general. Por su atención, gracias”, continuó la guapa Paty Navidad.

Paty Navidad critica a las empresas

Pero eso no fue todo, pues Paty opinó sobre lo que implica que las empresas pidan a sus trabajadores y trabajadoras ponerse la vacuna para laborar dentro de cualquier institución:

“Pedir certificado de vacunación contra Covid-19 es violatorio. Este no debe ser utilizado como condicionante para contratar a alguien o para permanecer en el empleo”.

“De ser así, esto sería una total violación a los derechos humanos fundamentales, a nuestra Constitución y a Ley Federal del Trabajo”.

¿Tv Azteca pidió vacunarse a Paty Navidad?

Eso es lo que expresó Paty, quien también negó que la televisora del Ajusco la haya forzado a vacunarse para ser parte del programa de cocina: “A mí nadie me ha pedido, exigido u obligado a vacunarme”:

Agradezco infinitamente la oportunidad que se me brinda de trabajar respetando mi pensamiento, mi decisión, mis derechos e integridad de humana”, concluyó.

Hay que destacar la intérprete sinaloense ha ganado fama los últimas veces por sus férreas críticas en contra del biológico que combate el SARS-CoV-2, con base en teorías sobre la existencia y utilización de las inmunizaciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!